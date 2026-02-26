Продажи AUDI без колец не идут: дилеры проводят распродажи

В КНР дилеры рекордно снизили цены на AUDI E5 Sportback из-за низкого спроса

Совместный бренд AUDI, созданный немецкой Audi и китайской корпорацией SAIC Motor специально для рынка Китая, уведомил о временном снижении цен на электрический фастбэк E5 Sportback.

Скидка равна 30 000 юаней (330 тысяч рублей). С учетом ограниченной по срокам акции до 31 марта стартовая цена модели снижена до 205 900 юаней (около 2,3 млн рублей) за базовую версию и до 290 тысяч юаней (3,3 млн рублей) за топовую.

Марка запустила программу стимулирования продаж. Спрос на AUDI E5 Sportback оказался ниже ожиданий: совокупные поставки составили 7070 единиц, в январе было продано только 420 машин.

AUDI E5 Sportback

Продажи новинки запустили летом 2025 года. Автомобиль длиной 4881 мм и с колесной базой 2950 мм доступен в четырех версиях: с задним и полным приводом мощностью от 299 до 787 л. с. Запас хода по циклу CLTC составляет от 618 до 773 км.

AUDI E5 Sportback

