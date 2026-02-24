Названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей

Whatcar: Skoda Karoq стал лучшим семейным кроссовером с пробегом

Британские эксперты издания WhatCar представили свой список самых практичных подержанных кроссоверов для семьи, которые можно найти на рынке Великобритании меньше чем за 10 000 фунтов (примерно миллион рублей). Возглавил рейтинг чешский SUV, но в топ-10 попали модели самых разных марок.

Первое место досталось Skoda Karoq . По мнению аналитиков, эта модель выигрывает за счет своей универсальности: комфортная подвеска, продуманный салон с качественной отделкой и множеством вариантов трансформации. Вообще, соотношение цены и возможностей у Karoq одно из лучших в классе. Двигателей у него много, но специалисты советуют смотреть в сторону бензиновых модификаций, а не дизельных.

На второй строчке расположился Seat Ateca. Его главные козыри – отличная управляемость, которую называют лучшей среди одноклассников, и очень вместительный багажник. Правда, интерьер у него довольно простой, даже аскетичный. Бронзу забрал BMW X1 . Этот немецкий кроссовер хвалят за салон: он и просторный, и отделан хорошо, плюс современная мультимедийная система iDrive.

Багажник большой, машина отлично ведет себя на дороге. Кстати, X1 считается еще и одним из самых надежных в своем сегменте. Хотя минусы тоже есть: на трассе в салоне может быть шумно, обслуживание обходится дороже, чем у конкурентов, а иногда возникают нарекания на электрику.

Также в перечень вошли Dacia Duster, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Renault Kadjar, Nissan Qashqai, Kia Sportage и Skoda Yeti.

Ранее «За рулем» сообщал , что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте