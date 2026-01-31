#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Существуют ли китайские машины-миллионники?
31 января
Существуют ли китайские машины-миллионники?
Эксперт Ковалев рассказал о сроке службы...
Интерьер Tiangong 06
31 января
Эта разработка станет революцией автомобилестроении: подробности
Hongqi готовит к испытаниям первый...
Китайский автопроизводитель Changan установил «ледяной» рекорд
31 января
Китайский автопроизводитель Changan установил «ледяной» рекорд
Changan побил мировой рекорд Гиннесса, совершив...

Доступный и надежный кроссовер Skoda снова можно купить в России

Кроссоверы Skoda Karoq предлагаются в России с ценами от 1,7 млн рублей

На российском рынке набирает популярность Skoda Karoq, который поставляется по схеме параллельного импорта. Этот кроссовер выпускали в Нижнем Новгороде с конца 2019 года по 2022-й, и сейчас в продаже можно найти свыше сотни машин, выставленных на популярных классифайдах с ценами от 1 700 000 рублей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Рекомендуем
20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

Если бы Skoda Karoq официально продавался в России, он мог бы соперничать с китайскими моделями, такими как Chery Tiggo 4, Changan CS35 Plus и Geely Cityray. Особое внимание привлекает последний, который, выступая самым доступным кроссовером Geely после ухода Coolray, стоит от 2 849 990 рублей. Прайсы на Tiggo 4 и CS35 Plus стартуют с отметок 2 039 000 и 2 649 900 рублей соответственно.

Как оказалось, самый выгодный способ получить новый Karoq – это оформить заказ у компании из Владивостока. В минимальной комплектации за 1 700 000 рублей покупатель получает автомобиль с комбинированной тканево-кожаной обивкой сидений, многофункциональным рулём, подогревом передних кресел и зеркал, многочисленными USB-разъёмами, системой безключевого доступа с кнопкой запуска и камерой заднего вида с датчиками парковки «по кругу».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Расширенные комплектации обойдутся дороже. Например, в Благовещенске можно приобрести версию с двухзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью, панорамной крышей и сиденьями из эко-кожи примерно за 1 981 000 рублей. Владивостокская цена такой машины начинается с 2 050 000 рублей, в Красноярске – 2 070 000, а в Новосибирске – до 2 150 000 рублей.

Интерьер Skoda Karoq
Интерьер Skoda Karoq

Самые «продвинутые» варианты продаются в столице Приморья за 2 200 000 рублей. За эту сумму покупатель получит кроссовер с электрорегулировками передних сидений, навигационной системой, камерой кругового обзора, двухзонным климатом и панорамной крышей – полный набор современных удобств.

Заказы на Skoda Karoq принимают и в других российских городах, включая Набережные Челны, Ижевск, Мурманск, Смоленск, Чебоксары, Киров, Пермь, Ростов-на-Дону и Москву.

Рекомендуем
Новый кроссовер из Китая или аналог нашей сборки, но с пробегом — (не) легкий выбор

Кроме того, несколько машин продаются из наличия, однако цены на них заметно выше. К примеру, в Белгороде новый Karoq стоит примерно 2 800 000 рублей, в Чебоксарах и Набережных Челнах – около 2 950 000 рублей. В Казани цену называют на уровне 2 999 000 рублей, а в Самаре и Уфе паркетник продают уже за 3 000 000 и 3 050 000 рублей соответственно. Такие кроссоверы также доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Воронеже, Кирове и ещё ряде городов России.

Что касается технических характеристик, в Китае Skoda Karoq комплектуют двумя турбомоторами: 1,2-литровым с 116 л.с. и 1,4-литровым мощностью 150 л.с. Для российского рынка импортируют только более мощную версию на 150 лошадиных сил, которая укомплектована семиступенчатой роботизированной коробкой DSG и имеет исключительно передний привод.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 11
31.01.2026 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+8