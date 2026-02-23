#
Худшие в классе: перечислены кроссоверы с самой низкой надежностью

WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера

Новое исследование британского издания WhatCar выявило трех аутсайдеров в сегменте дорогих внедорожников. Речь идет о премиальных кроссоверах, которые, судя по отзывам тысяч их владельцев, слишком часто ломаются. В опросе участвовали несколько тысяч человек, каждый из которых оценивал надёжность своей машины по стобалльной шкале. В итоге в антирейтинг попали только модели люксового класса.

Рейтинг ненадежности кроссоверов

Первое место с самым низким баллом занял Audi Q7. Владельцы этой модели чаще всего жаловались на постоянные поломки и визиты в сервис, что в итоге серьезно подпортило ее общую оценку. На деле получается, что статусный немецкий внедорожник может доставить своему хозяину немало хлопот.

Следом в списке идёт другой немец – BMW X5. Хотя его показатели оказались чуть лучше, чем у конкурента из Ингольштадта, они всё равно не дотягивают до приемлемого уровня. Правда, конкретные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы «иксов», в материале не уточняются.

Замыкает тройку лидеров по ненадежности Mercedes-Benz GLE. Он показал результат получше двух предыдущих моделей, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы покинуть антирейтинг. В общем-то, картина получается довольно показательная: все три флагмана от ведущих немецких марок регулярно подводят своих владельцев.

Audi Q7
BMW X5
Mercedes-Benz GLE
Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Источник:  WhatCar
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
23.02.2026 
Фото:Depositphotos
0