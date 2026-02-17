Самые дешевые полноприводные китайские кроссоверы: модели и цены

Топ-5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России

Китайские кроссоверы по-прежнему задают тон на российском рынке, а модели с полным приводом и вовсе стали для многих must-have. «Автоновости дня» составили актуальный список из пяти самых бюджетных предложений в этом сегменте.

Лидером по доступности остается Haval Jolion. Его недавно сертифицировали с новым мотором, соответствующим стандарту Евро-6. Базовая полноприводная версия 2024 года сейчас оценивается в 2 299 000 рублей. Под капотом – 150-сильный 1,5-литровый турбодвигатель, который работает в паре с семиступенчатым роботом с мокрым сцеплением. В стандартной комплектации уже есть система помощи при спуске, светодиодная оптика, кожаный мультируль, подогревы нескольких элементов, климат- и круиз-контроль, камера заднего вида и медиасистема с 10-дюймовым экраном.

Haval Jolion

Следующей в рейтинге идет Omoda C5. За 2 729 000 рублей предлагается комплектация Drive с полным приводом. Правда, эта модель пока ждет обновления. Её оснащают 1,6-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил и тем же семиступенчатым роботом. В базе, среди прочего, присутствуют парктроники, камера, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, а также цифровая приборная панель и медиацентр с 10,25-дюймовым дисплеем. Причем зимний пакет с обогревами тоже входит в список стандартного оборудования.

Omoda C5

У Chery, кстати, в этой ценовой категории сразу два полноприводника. Первый – Chery Tiggo 7L, который появился в продаже прошлым летом. Его самая доступная версия с AWD в комплектации Active стоит 2 940 000 рублей. Автомобиль имеет 150-сильный 1,6-литровый турбодвигатель и роботизированную коробку передач. За эти деньги покупатель получит светодиодные фары, панорамную крышу с люком, парктроники спереди и сзади, камеру, подушки безопасности, круиз-контроль, двухзонный климат, атмосферную подсветку салона и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, поддерживающую беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Chery Tiggo 7L

Второй вариант от Chery – это Tiggo 7 Pro Max. Его полноприводная версия в комплектации Prime после подорожания в конце декабря оценена в 2 950 000 рублей без учета возможных скидок. Техническая начинка знакомая: 150-сильный 1,6-литровый турбомотор и семиступенчатый робот. Дорожный просвет здесь составляет 190 мм. В стандарте идет светодиодная оптика, задние парктроники с камерой, различные системы помощи водителю, круиз- и климат-контроль, система бесключевого доступа и тот самый зимний пакет с обогревами.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Замыкает подборку DFSK ix7 – один из самых недорогих семиместных кроссоверов в России. Его единственная комплектация Premium стоит 2 990 000 рублей. В отличие от других участников списка, здесь используется 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 220 л. с. и классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Из оснащения можно отметить панорамную крышу с люком, мультируль, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном и девятью динамиками, шесть подушек безопасности, а также парктроники спереди и сзади с системой кругового обзора.

DFSK ix7

