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Самые дешевые полноприводные китайские кроссоверы: модели и цены

Названы пять самых доступных полноприводных кроссоверов из Китая

Полноприводные китайские кроссоверы весьма популярны в России. Среди самых дешевых первое место занял Haval Jolion, это бестселлер среди всех SUV в России.

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Его самая доступная версия Elite с полным приводом стоит 2 249 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым роботом. В базе в этого авто уже есть светодиодная оптика, мультимедиа с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль и комплекс систем помощи водителю.

Вторую строчку занял Chery Tiggo 7 Pro Max в версии Active AWD стоимостью 2 590 000 рублей с учетом прямой скидки. Этот кроссовер оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым роботом. У кроссовера есть зимний пакет, системы безопасности, бесключевой доступ и климат-контроль. Дорожный просвет равен 190 мм.

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Далее следует Belgee X70, который с учетом спецпредложений стоит 2 711 190 рублей. Под капотом модели 1,5-литровый мотор мощностью 177 л.с., 7-ступенчатый робот. Среди опций 12,3-дюймовый экран, кожаный руль и продвинутые электронные системы помощи водителю.

На четвертом и пятом местах Omoda C5 и Chery Tiggo 7L с начальными ценами 2,7–2,8 млн рублей. У Omoda C5 есть цифровая панель приборов и обширный набор технологий, а Tiggo 7L выделяется интеллектуальной системой полного привода, которая позволяет распределять момент между осями с высокой точностью. Оба кроссовера укомплектованы 1,6-литровыми двигателями.

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Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.

Belgee X70
Omoda C5
Haval Jolion
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7L
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:За рулем | Haval | Chery | Belgee | Omoda
Количество просмотров 16978
07.07.2025 
Фото:За рулем | Haval | Chery | Belgee | Omoda
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