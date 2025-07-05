Покупателей меньше, чем машин: сколько еще продержатся большие скидки на авто

Эксперт Целиков: скидки на автомобили в РФ достигли максимума за последние 5 лет

В РФ сейчас действуют максимальные скидки на новые машины за последние пять лет, рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он пояснил, что компаниям приходится идти на уступки, поскольку покупателей меньше, чем самих машин.

«Сами скидки будут всегда. Просто через некоторое время они начнут уходить на менее интересные модификации и модели. Ну и, конечно, размер дисконта тоже может сокращаться», – рассказал эксперт.

По его словам, переполненные стоки сейчас толкают продавцов на снижение стоимости автомобилей. Так, по оценке Целикова, сейчас не распродано 470–480 тыс. машин 2023–2024 г. в.

Он считает, что в июне этот тренд продлится. При этом эксперт отмечает, что сейчас уже все участники рынка осознали сложившуюся ситуацию и решили подкорректировать свои программы производства и ввоза.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

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Источник: Autonews