#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Аквариум под капотом Li Auto L9
16 июля
Автомобилист превратил капот своего кроссовера в аквариум: для чего он это сделал
В КНР владелец Li Auto L9 установил в свой...
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...

Покупателей меньше, чем машин: сколько еще продержатся большие скидки на авто

Эксперт Целиков: скидки на автомобили в РФ достигли максимума за последние 5 лет

В РФ сейчас действуют максимальные скидки на новые машины за последние пять лет, рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Рекомендуем
Самые дешевые иномарки на нашем рынке — от 30 000 рублей!

Он пояснил, что компаниям приходится идти на уступки, поскольку покупателей меньше, чем самих машин.

«Сами скидки будут всегда. Просто через некоторое время они начнут уходить на менее интересные модификации и модели. Ну и, конечно, размер дисконта тоже может сокращаться», – рассказал эксперт.
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

По его словам, переполненные стоки сейчас толкают продавцов на снижение стоимости автомобилей. Так, по оценке Целикова, сейчас не распродано 470–480 тыс. машин 2023–2024 г. в.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Он считает, что в июне этот тренд продлится. При этом эксперт отмечает, что сейчас уже все участники рынка осознали сложившуюся ситуацию и решили подкорректировать свои программы производства и ввоза.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 869
05.07.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0