#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
16 июля
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
Аналитики: запасы автомобилей у российских...

Кроссоверы известной марки подешевели: называем цены

В России два кроссовера Jetour подешевели на 100 200 тыс. рублей

Марка Jetour повысила прямые скидки на ряд комплектаций кроссоверов Dashing и T2 в России.

Рекомендуем
Самые дешевые иномарки на нашем рынке — от 30 000 рублей!

Для Jetour Dashing в переднеприводной версии Luxury 2024–2025 г. в. с моторами 150 и 190 л. с. дисконт увеличился на 100 тыс. рублей (до 250 тыс. и 380 тыс. рублей соответственно).

Полноприводная версия Luxury 2024 г. в. с двигателем 186 л. с. получила скидку 400 тыс. рублей, а Sport 2024 года – 300 тыс. рублей. Полноприводные Luxury и Sport 2025 г. в. стали доступнее на 100 тыс. рублей.

Jetour Dashing
Jetour Dashing

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

При этом в базовых версиях Comfort Plus и Comfort с мотором 150 л. с. дисконт уменьшился до 100 тыс. и 175 тыс. рублей. Цена этой модели сейчас составляет от 2,39 до 3,5 млн рублей.

Jetour T2
Jetour T2

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Полноприводный кроссовер Jetour T2 с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с. получил скидку в размере 100 тыс. рублей только в комплектации Expedition 2024–2025 годов, что снизило его цену до 4,15 млн рублей. Версии Voyage и Discovery стоят, как и ранее: 3,96 млн и 4,45 млн рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Jetour
Количество просмотров 34557
04.07.2025 
Фото:Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
0