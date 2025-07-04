Кроссоверы известной марки подешевели: называем цены

В России два кроссовера Jetour подешевели на 100 200 тыс. рублей

Марка Jetour повысила прямые скидки на ряд комплектаций кроссоверов Dashing и T2 в России.

Для Jetour Dashing в переднеприводной версии Luxury 2024–2025 г. в. с моторами 150 и 190 л. с. дисконт увеличился на 100 тыс. рублей (до 250 тыс. и 380 тыс. рублей соответственно).

Полноприводная версия Luxury 2024 г. в. с двигателем 186 л. с. получила скидку 400 тыс. рублей, а Sport 2024 года – 300 тыс. рублей. Полноприводные Luxury и Sport 2025 г. в. стали доступнее на 100 тыс. рублей.

Jetour Dashing

При этом в базовых версиях Comfort Plus и Comfort с мотором 150 л. с. дисконт уменьшился до 100 тыс. и 175 тыс. рублей. Цена этой модели сейчас составляет от 2,39 до 3,5 млн рублей.

Jetour T2

Полноприводный кроссовер Jetour T2 с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с. получил скидку в размере 100 тыс. рублей только в комплектации Expedition 2024–2025 годов, что снизило его цену до 4,15 млн рублей. Версии Voyage и Discovery стоят, как и ранее: 3,96 млн и 4,45 млн рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

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Источник: «Автоновости дня»