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Jetour провел конференцию по послепродажному обслуживанию для стран СНГ

В Москве прошла конференция бренда Jetour по послепродажному обслуживанию

Марка Jetour провела конференцию для дилеров, посвященную послепродажному обслуживанию, для стран СНГ. Мероприятие прошло 17 и 18 июня 2025 года в Москве.

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Его целью стало совершенствование системы послепродажного обслуживания на рынках СНГ, повышение качества обслуживания клиентов и укрепление сотрудничества между регионами.

На конференцию прибыло свыше 50 участников – представителей подразделений научно-исследовательских разработок, качества, сервиса и запчастей штаб-квартиры Jetour, региональных дистрибьюторов, дилеров, сервисных партнёров из России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении.

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Целью конференции стало формирование брендом платформы для прямого взаимодействия с партнерами, обсуждение текущих задач и возможностей в области послепродажного обслуживания, развитие сервиса в регионах.

Jetour намерен и дальше совместно со своими партнерами, дистрибьюторами и дилерами вести работу по построению эффективной, устойчивой и высококлассной экосистемы обслуживания автомобилей клиентов бренда, охватывающей все рынки присутствия.

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ.

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Источник: пресс-служба Jetour

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Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба Jetour
Количество просмотров 574
20.06.2025 
Фото:Пресс-служба Jetour
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