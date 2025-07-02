В России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам

Алиханов: Минпромторг повысит скидки по механизмам поддержки спроса на машины

Минпромторг планирует повысить скидки по механизмам поддержки спроса на покупку автомобилей во избежание обвала продаж на 40%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в Совете Федерации.

Он пояснил, что в 2024 году в РФ автопром вырос на 35% за счет различных программ господдержки спроса, но в последние 5 месяцев рынок снижается на 28% на фоне очень высоких ставок по кредитам и ужесточившихся условий автокредитования.

«Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процетной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливаем программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"», – заявил Алиханов.

Продажи новых машин, а также грузовиков и автобусов в РФ за первые пять месяцев текущего года снизились на 28% (до 506,5 тыс. штук) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, проинформировали ранее в Минпромторге.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

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Источник: ТАСС