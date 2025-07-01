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Авторынку грозит обвал: Минпромторг работает над мерами по поддержке автопрома

Минпромторг сообщил об угрозе падения автомобильного рынка в РФ на 40%

Минпромторг работает над новыми мерами поддержки автопрома, чтобы предотвратить падение рынка на 40% к концу 2025 года, рассказал глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета федерации по экономической политике.

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Он заметил, что в 2024 году автопром чувствовал себя неплохо, но сейчас негативную динамику отрасли сформировали ключевая ставка ЦБ и условия автокредитования.

«И мы видим серьезное падение, минус 28%, но предпринимаем меры... которые нам позволят избежать планируемого, исходя из динамики, которую мы видим, 40%-го падения», – заявил глава Минпромторга.

Ранее в Минпромторге сообщили, что в РФ с января по апрель текущего года было продано 404 016 новых автомобилей. За этот период текущий показатель оказался на 27% ниже, чем за аналогичный срок в 2024 году, когда было реализовано 552 763 легковых автомобиля.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: «Интерфакс»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 259
01.07.2025 
Фото:Depositphotos
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