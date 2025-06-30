Продажи машин в России начали расти

«Автостат»: с 23 по 29 июня в России было продано 28 724 новых авто

По итогам 26-й недели 2025 года в России продали 28 724 новых автотранспортных средства (без учета мотоциклов).

Уточняется, что все ключевые сегменты авторынка страны продемонстрировали положительную динамику по отношению к предыдущей неделе.

Так, продажи легковых машин с 23 по 29 июня составили 25 876 единиц (+9,7% относительно предыдущей недели).

Легких коммерческих автомобилей (LCV) продали больше на 7,6% (1586 шт.), а грузовиков – на 17,7% (1091 шт.). Продажи автобусов увеличились на 33,6% (реализована 171 штука).

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»