Продажи машин в России начали расти
«Автостат»: с 23 по 29 июня в России было продано 28 724 новых авто
По итогам 26-й недели 2025 года в России продали 28 724 новых автотранспортных средства (без учета мотоциклов).
Уточняется, что все ключевые сегменты авторынка страны продемонстрировали положительную динамику по отношению к предыдущей неделе.
Так, продажи легковых машин с 23 по 29 июня составили 25 876 единиц (+9,7% относительно предыдущей недели).
Легких коммерческих автомобилей (LCV) продали больше на 7,6% (1586 шт.), а грузовиков – на 17,7% (1091 шт.). Продажи автобусов увеличились на 33,6% (реализована 171 штука).
Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автостат»
Фото:Depositphotos
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30.06.2025
Фото:Depositphotos
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