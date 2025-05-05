Продажи новых автомобилей резко снизились в России
Минпромторг: продажи новых легковых машин в России упали почти на 30%
В РФ с января по апрель текущего года было продано 404 016 новых автомобилей, информирует Минпромторг. За этот период текущий показатель оказался на 27% ниже, чем за аналогичный срок в 2024 году, когда было реализовано 552 763 легковых автомобиля.
Объем рынка новых российских авто составил 219 тысяч штук (-9% относительно января – апреля 2024 года).
В сегменте легковых машин было продано 346 388 штук, что на 26% ниже прошлогодних показателей. Среди других категорий: легкие коммерческие автомобили – 34 037 единиц (-16%); грузовые автомобили – 20 038 единиц (-49%); автобусы – 3553 единицы (-54%).
Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Минпромторг
Фото:Depositphotos
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05.05.2025
Фото:Depositphotos
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