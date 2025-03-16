Склады дилеров забиты новыми машинами – что будет дальше?

Александр Корнев: для дилеров многих китайских марок настали не лучшие времена

В начале 2025 года на российском авторынке складывается непростая ситуация: склады новых автомобилей переполнены, дилеры работают в убыток, продажи упали. Что будет с авторитейлом в ближайшие несколько месяцев? Что будет со всеми новыми китайскими марками, пришедшими в Россию в последние три года?

При отсутствии оперативных мер со стороны дистрибьюторов рынок может продемонстрировать дальнейшее падение, считает эксперт Александр Корнев. Товара на дилерских складах в избытке, прежде всего китайских автомобилей 2024 года выпуска. Эксперт замечает, что многие дистрибьюторы стремятся поддержать продажи машин, завезенных до увеличения утильсбора, но дилеры не готовы идти на уступки – из-за продолжающих расти закупочных цен и высокой стоимости новых заемных средств.

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Для дилеров многих китайских марок в целом настали не лучшие времена. Доля «китайцев» на авторынке продолжает снижаться (53% в феврале 2025 года против 59% годом ранее), а прибыльность на салон – падать. Такова плата за резкий рост сетей, совпавший с индексацией утилизационного сбора и ужесточением условий финансирования покупки автомобилей в кредит и лизинг.

Чтобы сохранить завоеванные доли рынка, маркам из Поднебесной придется увеличить поддержку своих дилеров, быть лояльнее к мультибрендовым форматам работы и сдерживать цены, жертвуя маржинальностью. Кроме этого, тренд снижения импорта новой продукции, вероятно, получит продолжение. Так, по итогам февраля в Россию было импортировано всего 16,2 тысячи машин, в четыре раза меньше прошлогодних показателей.

Постепенно склады будут освобождаться, а клиенты, зная о том, что все новые автомобили привезены по более высоким ценам, поторопятся с покупками. В любом случае, рынок цикличен, а вслед за спадом ожидается подъем.

Оживление рынка последует прежде всего в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Но пока наш прогноз – не более 100 тысяч реализованных легковых автомобилей по итогам марта и 270 тысяч сделок за I квартал, что на 20% ниже, чем годом ранее. При этом на первые полгода едва ли придется более 40% годовых продаж.