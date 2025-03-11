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Склады переполнены: как и когда автодилеры избавятся от старых запасов

Гендиректор «Рольфа» Виноградова: у дилеров на складах собралось 800 тысяч авто

У дилеров в России уже скопилось около 800 тыс. нераспроданных новых машин, рассказала генеральный директор холдинга «Рольф» Светлана Виноградова. Она предполагает, что на продажи стоков у дилеров уйдет примерно полгода, то есть ситуация может нормализоваться примерно к июлю-августу.

По словам Виноградовой, затоваривание складов автомобилями давит на компании на уровне финансов, так как «деньги сейчас дорогие». Поэтому данная проблема представляется прямой угрозой для дилеров.

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Виноградова прибавила, что для решения данного вопроса в Минпромторге даже была создана специальная рабочая группа, куда входят и представители «Рольфа».

«Тут вариант один: маркетинг и снижение цен на такие автомобили. Других инструментов просто нет», – заявила Виноградова.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
11.03.2025 
Фото:Depositphotos
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