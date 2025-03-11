Склады переполнены: как и когда автодилеры избавятся от старых запасов

Гендиректор «Рольфа» Виноградова: у дилеров на складах собралось 800 тысяч авто

У дилеров в России уже скопилось около 800 тыс. нераспроданных новых машин, рассказала генеральный директор холдинга «Рольф» Светлана Виноградова. Она предполагает, что на продажи стоков у дилеров уйдет примерно полгода, то есть ситуация может нормализоваться примерно к июлю-августу.

По словам Виноградовой, затоваривание складов автомобилями давит на компании на уровне финансов, так как «деньги сейчас дорогие». Поэтому данная проблема представляется прямой угрозой для дилеров.

Виноградова прибавила, что для решения данного вопроса в Минпромторге даже была создана специальная рабочая группа, куда входят и представители «Рольфа».

«Тут вариант один: маркетинг и снижение цен на такие автомобили. Других инструментов просто нет», – заявила Виноградова.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

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Источник: Autonews