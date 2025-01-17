Дилеры выжидают, но скидок не дадут: эксперт о затоваривании авторынка
Дилеры не будут продавать китайские автомобили со скидками, несмотря на перенасыщенность рынка. Таким мнением поделился автоэксперт Константин Лигачев.
Стало известно, что авторынок Петербурга перенасыщен, избыток оценивается в 15-20 тысяч новых машин. Члена совета директоров группы «Автополе» Сергей Вайнер констатирует, что в масштабах РФ переизбыток авторынка достигает 200-300 тысяч единиц.
В экспертном сообществе в качестве причин сложившейся ситуации указывают желание дилеров «затовариться» перед повышением утильсбора, при этом они не учли ставку Центробанка. Теперь для реализации 15-20 тысяч машин на фоне низкого спроса дилерам понадобится более двух месяцев.
Лигачев предположил, что какие-то скидки на эти автомобили появятся, но продавать их по бросовым ценам точно никто не будет. К тому же в первые месяцы нового года потребительский спрос традиционно падает, напомнил Лигачев.
«Сейчас машины покупают, в основном, перекупщики. Они по дешевке приобретают автомобили у тех, кому нужно по тем или иным причинам их срочно продать. В марте рынок начнет потихоньку оживляться, возникнет какой-никакой спрос. Я не думаю, что дилеры захотят снижать цены на 30% и больше, чтобы хоть кто-то купил. Никто не хочет терпеть убытки, продавая машины ниже их себестоимости», – убежден эксперт.
Комментируя прогноз вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Дениса Мигаля о росте цена на новые автомобили на 50% по сравнению с 2024 годом, Лигачев усомнился в развитии такого сценария.
«Немножко цены, наверное, подрастут, но не на 50%. Ничего подобного в ближайшее время, я думаю, не случится», – убежден специалист.
На фоне низкого спроса и высокой ставки ЦБ дилерам будет сложно продавать. К тому же из-за ключевой ставки население практически перестало оформлять автокредиты, подытожил Лигачев.
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Источник: ridus.ru