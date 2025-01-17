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Дилеры выжидают, но скидок не дадут: эксперт о затоваривании авторынка

Эксперт Лигачев: Дилеры не снизят цены на авто из Китая, несмотря на переизбыток

Дилеры не будут продавать китайские автомобили со скидками, несмотря на перенасыщенность рынка. Таким мнением поделился автоэксперт Константин Лигачев.

Стало известно, что авторынок Петербурга перенасыщен, избыток оценивается в 15-20 тысяч новых машин. Члена совета директоров группы «Автополе» Сергей Вайнер констатирует, что в масштабах РФ переизбыток авторынка достигает 200-300 тысяч единиц.

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В экспертном сообществе в качестве причин сложившейся ситуации указывают желание дилеров «затовариться» перед повышением утильсбора, при этом они не учли ставку Центробанка. Теперь для реализации 15-20 тысяч машин на фоне низкого спроса дилерам понадобится более двух месяцев.

Лигачев предположил, что какие-то скидки на эти автомобили появятся, но продавать их по бросовым ценам точно никто не будет. К тому же в первые месяцы нового года потребительский спрос традиционно падает, напомнил Лигачев.

«Сейчас машины покупают, в основном, перекупщики. Они по дешевке приобретают автомобили у тех, кому нужно по тем или иным причинам их срочно продать. В марте рынок начнет потихоньку оживляться, возникнет какой-никакой спрос. Я не думаю, что дилеры захотят снижать цены на 30% и больше, чтобы хоть кто-то купил. Никто не хочет терпеть убытки, продавая машины ниже их себестоимости», – убежден эксперт.

Комментируя прогноз вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Дениса Мигаля о росте цена на новые автомобили на 50% по сравнению с 2024 годом, Лигачев усомнился в развитии такого сценария.

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«Немножко цены, наверное, подрастут, но не на 50%. Ничего подобного в ближайшее время, я думаю, не случится», – убежден специалист.

На фоне низкого спроса и высокой ставки ЦБ дилерам будет сложно продавать. К тому же из-за ключевой ставки население практически перестало оформлять автокредиты, подытожил Лигачев.

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Источник: ridus.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 196
17.01.2025 
Фото:Depositphotos
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