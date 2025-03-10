Минус 73%: ввоз новых машин в РФ резко упал

«Автостат»: ввоз новых автомобилей в Россию обвалился на 73%

В феврале текущего года импорт новых легковых автомобилей составил 16,2 тыс. машин. Это на 73% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Эксперты сообщают, что импорт новых легковых машин в годовом сравнении падает уже четвертый месяц подряд. В феврале ввезли так мало машин, что эти объемы за последние несколько лет превосходят только ежемесячные показатели марта – сентября 2022 года.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, что импортерам известно, какое количество автомобилей находятся на складах, поэтому их меньше привозят. То есть, новые привезенные машины не будут «давить на сроки».

Уточняется, что новые легковые автомобили чаще всего привозили в Россию из КНР, Киргизии и Белоруссии. Б/у машины доставляли в основном из Японии, Южной Кореи и Китая.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»