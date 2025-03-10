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Belgee X50, Livan X6 Pro, VGV U75 Plus — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» подготовили справочник недорогих кроссоверов

О том, как едут Livan X6 Pro, VGV U75 Plus и Belgee X50 и чем отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут. Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка кроссоверов.

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Родня

Две модели из трех можно приобрести в видоизмененных вариантах. Так, Geely Coolray – это более современное исполнение X50. У него другой, четырехцилиндровый, двигатель 1.5, серьезно переработанный салон и богаче оснащение. Стартовая цена – 2,8 млн рублей.

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У U75 Plus родственник, напротив, упрощенный – U70 Pro. У него чуть пожиже оснащение (хотя третий ряд тоже предлагается за доплату), вместо задней многорычажки установлена упругая балка. А под капотом – 143‑сильный турбомотор 1.5, которому ассистирует шестиступенчатый автомат. Начальная цена – 2,3 млн рублей.

VGV U75 Plus, Belgee X50 и Livan X6 Pro
VGV U75 Plus, Belgee X50 и Livan X6 Pro

Данные производителей

Belgee X50

Livan X6 Pro

VGV U75 Plus

Снаряженная / полная масса

1415 / 1715 кг

1574 / 1895 кг

1680 / 2205 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,4 c

9,9 c

8,2 c

Максимальная скорость

190 км/ч

190 км/ч

210 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 45 л

АИ-92...95 / 55 л

АИ-92...95 / 58 л

Расход топлива: городской /
загородный / смешанный цикл

7,8 / 5,4 /6,4 л / 100 км

н.д. / н.д. / 6,5 л / 100 км

н.д. / н.д. / 8,9 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3/12

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1477 см³

1499 см³

1967 см³

Мощность

110 кВт /150 л. с. при 5500 об/мин

108 кВт/147 л. с. при 5500 об/мин

146 кВт /199 л. с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

255 Н·м при 1500–4000 об/мин

270 Н·м при 2000–3500 об/мин

380 Н·м при 1800–3600 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

Р7

Р7

А8

Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з. х.

3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 /
0,73 / 2,91

3,53 / 2,81 / 1,40 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 2,91

4,26 / 2,65 / 1,59 / 1,34 / 1,13 / 0,97 / 080 / 0,60 / 3,15

Главная передача

4,65/3,44

4,65/3,44

3,77

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая
поперечная балка

McPherson / независимая многорычажная

McPherson / независимая многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилиру­емые / дисковые

дисковые вентилиру­емые / дисковые

дисковые вентилиру­емые / дисковые

Шины

215/55 R18

225/60 R18

225/55 R18

Геометрическая проходимость

Belgee X50

Livan X6 Pro

VGV U75 Plus

Просвет

a

190 мм

165 мм

175 мм

b

190 мм

240 мм

210 мм

c

205 мм

200 мм

185 мм

Угол

α

20,5°

23,5°

22,50°

β

31,0°

27,5°

23,0°

γ

16,5°

20,0°

17,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Belgee X50

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

142

Livan X6 Pro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

75

VGV U75 Plus

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

18

* ТО-1 проводится при 5000 км или в 6 месяцев.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X50

Livan X6 Pro

VGV U75 Plus

Капот

100–125

80–105

120–140

Крыло переднее

105–125

85–105

140–145

Крыло заднее

110–125

110–115

105–135

Дверь передняя

100–120

100–120

120–140

Дверь задняя

100–115

100–130

125–135

Дверь багажника

110–125

100–120

120–135

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Belgee X50

Livan X6 Pro

VGV U75 Plus

Место водителя

Сиденье

9

7

8

Органы управления

8

7

7

Обзор

9

8

8

Салон

Передняя часть

8

8

9

Задняя часть

8

9

8

Багажник

8

8

9

Ходовые качества

Динамика

9

8

8

Тормоза

8

8

9

Управляемость

9

8

7

Комфорт

Шум

9

8

8

Плавность хода

8

9

7

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

9

8

8

Сервис

9

8

7

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,53

8,0

7,93

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Тимкин Юрий
Фото:
Садков Георгий
Количество просмотров 3
10.03.2025 
Фото:
Садков Георгий
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