Belgee X50, Livan X6 Pro, VGV U75 Plus — тест в цифрах
О том, как едут Livan X6 Pro, VGV U75 Plus и Belgee X50 и чем отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут. Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка кроссоверов.
Родня
Две модели из трех можно приобрести в видоизмененных вариантах. Так, Geely Coolray – это более современное исполнение X50. У него другой, четырехцилиндровый, двигатель 1.5, серьезно переработанный салон и богаче оснащение. Стартовая цена – 2,8 млн рублей.
У U75 Plus родственник, напротив, упрощенный – U70 Pro. У него чуть пожиже оснащение (хотя третий ряд тоже предлагается за доплату), вместо задней многорычажки установлена упругая балка. А под капотом – 143‑сильный турбомотор 1.5, которому ассистирует шестиступенчатый автомат. Начальная цена – 2,3 млн рублей.
Данные производителей
|
|
Belgee X50
|
Livan X6 Pro
|
VGV U75 Plus
|
Снаряженная / полная масса
|
1415 / 1715 кг
|
1574 / 1895 кг
|
1680 / 2205 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,4 c
|
9,9 c
|
8,2 c
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
190 км/ч
|
210 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 45 л
|
АИ-92...95 / 55 л
|
АИ-92...95 / 58 л
|
Расход топлива: городской /
|
7,8 / 5,4 /6,4 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 6,5 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 8,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3/12
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1477 см³
|
1499 см³
|
1967 см³
|
Мощность
|
110 кВт /150 л. с. при 5500 об/мин
|
108 кВт/147 л. с. при 5500 об/мин
|
146 кВт /199 л. с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
270 Н·м при 2000–3500 об/мин
|
380 Н·м при 1800–3600 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р7
|
Р7
|
А8
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з. х.
|
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 /
|
3,53 / 2,81 / 1,40 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 2,91
|
4,26 / 2,65 / 1,59 / 1,34 / 1,13 / 0,97 / 080 / 0,60 / 3,15
|
Главная передача
|
4,65/3,44
|
4,65/3,44
|
3,77
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая
|
McPherson / независимая многорычажная
|
McPherson / независимая многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
215/55 R18
|
225/60 R18
|
225/55 R18
Геометрическая проходимость
|
|
Belgee X50
|
Livan X6 Pro
|
VGV U75 Plus
|
Просвет
|
|
a
|
190 мм
|
165 мм
|
175 мм
|
b
|
190 мм
|
240 мм
|
210 мм
|
c
|
205 мм
|
200 мм
|
185 мм
|
Угол
|
|
α
|
20,5°
|
23,5°
|
22,50°
|
β
|
31,0°
|
27,5°
|
23,0°
|
γ
|
16,5°
|
20,0°
|
17,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Belgee X50
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
142
|
Livan X6 Pro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
75
|
VGV U75 Plus
|
10 000 км* или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
18
* ТО-1 проводится при 5000 км или в 6 месяцев.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Belgee X50
|
Livan X6 Pro
|
VGV U75 Plus
|
Капот
|
100–125
|
80–105
|
120–140
|
Крыло переднее
|
105–125
|
85–105
|
140–145
|
Крыло заднее
|
110–125
|
110–115
|
105–135
|
Дверь передняя
|
100–120
|
100–120
|
120–140
|
Дверь задняя
|
100–115
|
100–130
|
125–135
|
Дверь багажника
|
110–125
|
100–120
|
120–135
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Belgee X50
|
Livan X6 Pro
|
VGV U75 Plus
|
Место водителя
|
Сиденье
|
9
|
7
|
8
|
Органы управления
|
8
|
7
|
7
|
Обзор
|
9
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
8
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
9
|
Управляемость
|
9
|
8
|
7
|
Комфорт
|
Шум
|
9
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
7
|
Климат
|
9
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
8
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,53
|
8,0
|
7,93