Belgee X50, Livan X6 Pro, VGV U75 Plus — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» подготовили справочник недорогих кроссоверов

О том, как едут Livan X6 Pro, VGV U75 Plus и Belgee X50 и чем отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут. Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка кроссоверов.

Родня

Две модели из трех можно приобрести в видоизмененных вариантах. Так, Geely Coolray – это более современное исполнение X50. У него другой, четырехцилиндровый, двигатель 1.5, серьезно переработанный салон и богаче оснащение. Стартовая цена – 2,8 млн рублей.

У U75 Plus родственник, напротив, упрощенный – U70 Pro. У него чуть пожиже оснащение (хотя третий ряд тоже предлагается за доплату), вместо задней многорычажки установлена упругая балка. А под капотом – 143‑сильный турбомотор 1.5, которому ассистирует шестиступенчатый автомат. Начальная цена – 2,3 млн рублей.

VGV U75 Plus, Belgee X50 и Livan X6 Pro

Данные производителей

Belgee X50 Livan X6 Pro VGV U75 Plus Снаряженная / полная масса 1415 / 1715 кг 1574 / 1895 кг 1680 / 2205 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,4 c 9,9 c 8,2 c Максимальная скорость 190 км/ч 190 км/ч 210 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 45 л АИ-92...95 / 55 л АИ-92...95 / 58 л Расход топлива: городской /

загородный / смешанный цикл 7,8 / 5,4 /6,4 л / 100 км н.д. / н.д. / 6,5 л / 100 км н.д. / н.д. / 8,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3/12 Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1477 см³ 1499 см³ 1967 см³ Мощность 110 кВт /150 л. с. при 5500 об/мин 108 кВт/147 л. с. при 5500 об/мин 146 кВт /199 л. с. при 5500 об/мин Крутящий момент 255 Н·м при 1500–4000 об/мин 270 Н·м при 2000–3500 об/мин 380 Н·м при 1800–3600 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач Р7 Р7 А8 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з. х. 3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 /

0,73 / 2,91 3,53 / 2,81 / 1,40 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 2,91 4,26 / 2,65 / 1,59 / 1,34 / 1,13 / 0,97 / 080 / 0,60 / 3,15 Главная передача 4,65/3,44 4,65/3,44 3,77 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая

поперечная балка McPherson / независимая многорычажная McPherson / независимая многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилиру­емые / дисковые дисковые вентилиру­емые / дисковые дисковые вентилиру­емые / дисковые Шины 215/55 R18 225/60 R18 225/55 R18

Геометрическая проходимость

Belgee X50 Livan X6 Pro VGV U75 Plus Просвет a 190 мм 165 мм 175 мм b 190 мм 240 мм 210 мм c 205 мм 200 мм 185 мм Угол α 20,5° 23,5° 22,50° β 31,0° 27,5° 23,0° γ 16,5° 20,0° 17,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Belgee X50 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 142 Livan X6 Pro 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 75 VGV U75 Plus 10 000 км* или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 18

* ТО-1 проводится при 5000 км или в 6 месяцев.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X50 Livan X6 Pro VGV U75 Plus Капот 100–125 80–105 120–140 Крыло переднее 105–125 85–105 140–145 Крыло заднее 110–125 110–115 105–135 Дверь передняя 100–120 100–120 120–140 Дверь задняя 100–115 100–130 125–135 Дверь багажника 110–125 100–120 120–135

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