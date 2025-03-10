Большой тест недорогих кроссоверов — белорусская сборка против китайской

«За рулем» сравнил новичка VGV U75 Plus с уже знакомыми россиянам кроссоверами Belgee X50 и Livan X6 Pro

В России становится всё больше автомобильных марок. Среди них в основном «дочки» уже известных концернов, например, Livan и Belgee (производные Geely).

Но вот появился совсем неведомый бренд – VGV, тоже китайский, принадлежащий государственному холдингу Weichai. Чтобы всё не казалось просто, машины несут и логотип «грузового» бренда Sinotruk. Для флагманской модели U75 Plus мы выбрали в соперники кроссоверы Belgee X50 и Livan X6 Pro.

VGV U75 Plus

Дебютировал под маркой Weichai в конце 2019 года. В России представлен весной 2024 года, а в продажу поступил осенью того же года. Собирают в Беларуси, на заводе «Юнисон».

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

2.0 (199 л. с.) – от 2 949 900 ₽ Belgee X50

Дебютировал в 2018 году под именем Geely Binyue, в Россию приехал через пару лет как Coolray. В конце прошлого года проведен ренейминг. Производят в Беларуси.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 (150 л. с.) – от 2 480 190 ₽ Livan X6 Pro

Представляет собой дальнейшее развитие Geely Emgrand X7 образца 2012 года. Импортируют из Китая.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.5 (147 л. с.) – от 2 629 900 ₽

Цены VGV U75 Plus, Belgee X50 и Livan X6 Pro

Сначала обещали, что стартовая стоимость U75 Plus составит 2,75 млн рублей. Однако по факту цена подросла на 200 тысяч, а за тестовую топ-версию и вовсе просят 3,15 млн рублей. Обжигает!

Но X50 тоже подорожал. В момент старта продаж цена колебалась в пределах 2,24–2,47 млн рублей, нынешняя же вилка – 2,48–2,69 млн рублей. Среди B‑кроссоверов сейчас есть варианты куда более доступные.

Дебютировавший года полтора назад Livan X6 Pro стоил тогда 2,63–2,83 млн рублей. А сегодня? Вопреки тренду на повышение, этот кроссовер не подорожал, а подешевел. Формально цена на сайте указана прежняя, однако уже примерно год как марка дает централизованную скидку, благодаря чему фактическая цена находится в диапазоне 2,09–2,28 млн рублей. Серьезная уступка!

Шасси VGV требует доводки: и управляемость, и плавность хода не дотягивают ­до уровня соперников.

Кстати, в последние недели ходили слухи, что Livan наряду с марками BAIC, Kaiyi и другими брендами из-за скромных продаж могут покинуть Россию. Так вот, в представительстве марки Livan мне сказали, что этот вопрос даже не рассматривается. Дилеры это подтвердили, добавив, что им с Ливаном работать комфортно – с них не требуют выполнять планы продаж. Сколько реализуешь, столько и заработаешь.

Живчик и забияка – так Х50 воспринимается водителем.

X6 Pro рулится уверенно, а на волнах на раскачку нет и намека.

Агрегаты VGV U75 Plus

По китайским меркам VGV – небольшая компания со скромным объемом выпуска. Поэтому где возможно использует сторонние агрегаты.

Двухлитровый турбомотор, например, покупают у концерна Great Wall. Этот двигатель с чугунным блоком цилиндров и непосредственным впрыском нам знаком по внедорожнику Haval H9. К его надежности вопросов нет, а вот расход топлива большой. По чекам у нас вышло 11,5 л/100 км – слишком много для переднеприводной машины.

Турбомотор у VGV – с цепным приводом ГРМ, чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой. Капот держат пневмоупоры. Мотор U75 снизу прикрывает фетровый пыльник, но трубки-магистрали защищает толстый металлический короб – он появился после адаптации для нашего рынка. Равно как и дополнительный антикор. Слой пластизоля толстый, хотя не без проплешин.

Мощности 199 л. с. достаточно для бодрых разгонов. По нашим замерам, сотню U75 Plus набирает за 8,5 с (заявлено 8,2), причем переход в спортивный режим особой прибавки в динамике не дает.

Цельноалюминиевый трехцилиндровый турбомотор X50 снабжен ременным приводом ГРМ. Ремень надо менять каждые 100 тысяч км.

Активничать на этой машине не хочется по другой причине – при напористом вождении между двигателем и восьмиступенчатым автоматом ZF заметны рассогласования, заминки. Когда едешь спокойно, переключения происходят гладко и бесшовно.

Турбомотор X6 тоже «цепной». Что головка, что блок цилиндров – алюминиевые. Пневмоупоры капота – опция.

Моторы Belgee X50 и Livan X6 Pro

У трехцилиндрового полуторалитрового турбомотора X50 на 49 «лошадей» меньше, но машина аж на 354 кг легче. И едет резвее! Спурт до сотни занимает 8,1 с, что даже перекрывает заводские данные. Прижимаешь акселератор, ждешь полсекунды, и Belgee выстреливает с неожиданной для «бюджетника» искрометностью.

Вторит бодрому мотору и семиступенчатый «мокрый» робот, меняющий передачи с ловкостью фокусника. Среди кроссоверов с ценой до трех миллионов этот – самый шустрый.

VGV U75 Plus

Приборы VGV – с излишне агрессивной подачей. Недостатка информации нет – трипкомпьютер толковый. Шайба-селектор выполнена не слишком точно – люфтит и «дышит» в руках.

Интерьер приятен на вид, да и отделан неплохо. На глянцевой центральной консоли нет ни одной кнопки, все настройки – через экран.

Задняя камера поворачивается вслед за рулем – на «гуляющую» картинку сложно ориентироваться. Климат-контроль? А вот и нет!

А еще у X50 наименьший аппетит: в ходе теста расход топлива колебался в диапазоне 8,5–9,0 л/100 км, а у X6 Pro – 9,0–9,5 л/100 км.

У Ливана тоже полуторалитровый турбомотор, но уже четырехцилиндровый. У него 147 л. с., а снаряженная масса – аккурат между соперниками. По разгонной динамике Livan уступает им обоим, набирая сотню за 9,9 с. Однако тихоходом X6 Pro не воспринимается. Напротив, он кажется не менее шустрым, чем U75 Plus, – спасибо более гармоничным настройкам его семиступенчатого робота.

По акустическому комфорту лидирует Х50 – он тише во всех режимах движения, тогда как X6 Pro раздражает сильным гулом от дороги, заполняющим салон уже при 80 км/ч, – арки заизолировать будет не лишним. А U75 Plus больше докучает аэродинамическими шумами, которые начинают «приседать на уши» примерно на такой же скорости.

Belgee X50

Принцип управления климат-контролем – один в один как у Х6 Pro. В любом из трех пресетов робот переключается четко и логично – удачные настройки.

Красно-бордовые акценты в отделке и распорка между центральной консолью и туннелем придают интерьеру спортивные нотки.

Приборы Belgee выглядят простовато, но считывать информацию с них удобнее всего. Наконец-то появился Apple CarPlay – ­коннектить телефон стало сподручнее.

Картинка с камер в Х50 – самая четкая ­и удобочитаемая.

На бездорожье можно?

Все машины – строго переднеприводные. На бездорожье им вход заказан.

Настройки шасси VGV наименее выверенные. На ходу нет чувства монолитности: U75 Plus заметно раскачивается на волнах, а после 110 км/ч начинает погуливать на траектории. Руль скуп на информацию. Только к тормозам вопросов нет.

Livan X6 Pro

Экранчик для переднего пассажира – баловство. В базовой комплектации его нет. Робот не чудит и переключается корректно.

Отделка проще, чем у соперников. Однако дизайн вполне продвинутый, а по оснащенности Livan им не уступает.

Однозонный климат-контроль работает ­адекватно. Включение обогрева сидений – через экран.

Задняя камера поворачивается вслед за рулем – на «гуляющую» картинку сложно ориентироваться.

Плавность хода тоже не конек этой машины. На всех типах неровностей экипаж трясет сильнее, чем в соперниках, и это сопровождается громким стуком.

Мягче всех едет X6 Pro, чья подвеска успешно отфильтровывает даже крупные неровности. И энергоемкость что надо: пробоев ни разу не словил. В управлении Livan более покладист, чем VGV, – охотнее встает на дугу, надежнее перекладывается в S‑образных связках, да и раскачкой не донимает.

Однако обоим далеко до управляемости Х50 – это тот еще живчик! По извилистым дорожкам он порхает с грациозностью бабочки, радуя стабильностью и четкой обратной связью по рулю. Его впору не с кроссоверами сравнивать, а с легковыми хэтчбеками. При этом в отличие от соперников у Belgee сзади установлена упругая балка, а не многорычажка. Вот что значит грамотная настройка!

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