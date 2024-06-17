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Начались летние распродажи: аналог Chery Tiggo 7 Pro Max подешевел на 600 тысяч

Полноприводный вседорожник Livan X6 Pro подешевел на 630 000 руб. в России

Российские дилеры понемногу распродают автомобили 2023 года выпуска. В некоторых салонах некоторые модели можно найти существенно дешевле рекомендованных самими автопроизводителями цен (РРЦ). По словам дилеров, долго это не продлится.

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Так, заметно ниже РРЦ дилер продает переднеприводный вседорожник Livan X6 Pro. Этот автомобиль можно считать конкурентом Chery Tiggo 7 Pro Max или Changan CS55 Plus. Официальные цены на него начинаются от 2 629 900 руб.

Livan X6 Pro
Livan X6 Pro

300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

Но на автомобиль действует прямая скидка в 100 000 руб., если купить его за наличные. На дополнительный дисконт можно рассчитывать только при оформлении кредита или трейд-ин. Но дилер дал согласие продать автомобиль в базовой версии за 2 000 000 руб.

За такую сумму предлагается кроссовер с 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом мощностью 147 или 174 л.с., работающим совместно с 7-ступенчатой трансмиссией DCT.

Livan X6 Pro
Livan X6 Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
17.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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