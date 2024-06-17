Начались летние распродажи: аналог Chery Tiggo 7 Pro Max подешевел на 600 тысяч

Полноприводный вседорожник Livan X6 Pro подешевел на 630 000 руб. в России

Российские дилеры понемногу распродают автомобили 2023 года выпуска. В некоторых салонах некоторые модели можно найти существенно дешевле рекомендованных самими автопроизводителями цен (РРЦ). По словам дилеров, долго это не продлится.

Так, заметно ниже РРЦ дилер продает переднеприводный вседорожник Livan X6 Pro. Этот автомобиль можно считать конкурентом Chery Tiggo 7 Pro Max или Changan CS55 Plus. Официальные цены на него начинаются от 2 629 900 руб.

Livan X6 Pro

Но на автомобиль действует прямая скидка в 100 000 руб., если купить его за наличные. На дополнительный дисконт можно рассчитывать только при оформлении кредита или трейд-ин. Но дилер дал согласие продать автомобиль в базовой версии за 2 000 000 руб.

За такую сумму предлагается кроссовер с 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом мощностью 147 или 174 л.с., работающим совместно с 7-ступенчатой трансмиссией DCT.

Livan X6 Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru