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Этот популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta

В России продают новые кроссоверы Renault Duster по цене от 2,1 млн рублей

Популярнейший в России кроссовер Renault Duster появился у нас по цене от 2,122 млн рублей, а в апреле цены на такие машины начинались примерно от 3 млн.

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Тут стоит уточнить, что если в последнем случае речь шла о Duster второго поколения, но 2024 года, то за 2,122 млн купить можно тоже новое авто того же поколения, но 2022 г. в.

Renault Duster
Renault Duster

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За эти деньги частник из Иркутска предлагает полноприводный кроссовер в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой механикой. Оснащение небогатое: есть две фронтальные подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, штатная мультимедиа, мультифункциональный руль и прочее.

Duster 2024 года за 2 999 000 рублей готов привезти под заказ автосалон из Новосибирска. Предлагается автомобиль со 114-сильным бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом. Комплектация будет «околобазовой».

Renault Duster
Renault Duster

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Renault
14.06.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+18