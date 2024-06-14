Этот популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta
Популярнейший в России кроссовер Renault Duster появился у нас по цене от 2,122 млн рублей, а в апреле цены на такие машины начинались примерно от 3 млн.
Тут стоит уточнить, что если в последнем случае речь шла о Duster второго поколения, но 2024 года, то за 2,122 млн купить можно тоже новое авто того же поколения, но 2022 г. в.
За эти деньги частник из Иркутска предлагает полноприводный кроссовер в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой механикой. Оснащение небогатое: есть две фронтальные подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, штатная мультимедиа, мультифункциональный руль и прочее.
Duster 2024 года за 2 999 000 рублей готов привезти под заказ автосалон из Новосибирска. Предлагается автомобиль со 114-сильным бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом. Комплектация будет «околобазовой».
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету