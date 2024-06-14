Этот популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta

В России продают новые кроссоверы Renault Duster по цене от 2,1 млн рублей

Популярнейший в России кроссовер Renault Duster появился у нас по цене от 2,122 млн рублей, а в апреле цены на такие машины начинались примерно от 3 млн.

Тут стоит уточнить, что если в последнем случае речь шла о Duster второго поколения, но 2024 года, то за 2,122 млн купить можно тоже новое авто того же поколения, но 2022 г. в.

Renault Duster

За эти деньги частник из Иркутска предлагает полноприводный кроссовер в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой механикой. Оснащение небогатое: есть две фронтальные подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, штатная мультимедиа, мультифункциональный руль и прочее.

Duster 2024 года за 2 999 000 рублей готов привезти под заказ автосалон из Новосибирска. Предлагается автомобиль со 114-сильным бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом. Комплектация будет «околобазовой».

Renault Duster

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Источник: «Автоновости дня»