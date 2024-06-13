Назван спортивный «китаец», заметно подешевевший в России
Седан Omoda S5 GT стал доступнее на 80 тыс. рублей с момента начала продаж
Цена на спортивный седан Omoda S5 GT снизилась на 80 000 руб. с момента начала продаж в России, в конце лета прошлого года. Сейчас стоимость авто стартует от 2 759 900 руб. в комплектации Neo и от 2 859 900 руб. в версии Ultra.
Omoda S5 GT
В сентябре 2023 года, когда седан начали продавать в России, его цена начиналась от 2 839 900 руб. в модификации Neo и от 2 939 900 руб. в версии Ultra. Таким образом, цена снизилась на 80 тыс. руб.
Интерьер Omoda S5 GT
Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., который работает совместно с 7-ступенчатым роботом.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».
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Источник: Autonews
Фото:Omoda
13.06.2024
Фото:Omoda
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