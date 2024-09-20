Аналитики подсчитали расходы на владение недорогим белорусским кроссовером
За пять лет владельцам китайского кроссовера VGV U70 Pro придется израсходовать на его обслуживание 1,85 млн рублей. Стоимость километра обойдется в 24,62 рубля. За год стоимость владения составит 369,3 тыс. рублей, за пять лет владельцы потратят 1,85 млн рублей. Стоимость модели в исследуемой комплектации Comfort составляет 2,1 млн рублей.
В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
Под капотом VGV U70 Pro 1,5-литровый турбомотор мощностью 145 л.с. и 6-ступенчатая МКП. Также кроссовер доступен с 6-ступенчатым автоматом. Длина равна 4825 мм, клиренс составляет 200 мм. U70 Pro предлагается в пятиместном или семиместном вариантах.
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Источник: НАПИ