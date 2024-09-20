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Аналитики подсчитали расходы на владение недорогим белорусским кроссовером

НАПИ: за 5 лет на содержание VGV U70 Pro придется потратить 1,85 млн рублей

За пять лет владельцам китайского кроссовера VGV U70 Pro придется израсходовать на его обслуживание 1,85 млн рублей. Стоимость километра обойдется в 24,62 рубля. За год стоимость владения составит 369,3 тыс. рублей, за пять лет владельцы потратят 1,85 млн рублей. Стоимость модели в исследуемой комплектации Comfort составляет 2,1 млн рублей.

VGV U70 Pro
VGV U70 Pro
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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Под капотом VGV U70 Pro 1,5-литровый турбомотор мощностью 145 л.с. и 6-ступенчатая МКП. Также кроссовер доступен с 6-ступенчатым автоматом. Длина равна 4825 мм, клиренс составляет 200 мм. U70 Pro предлагается в пятиместном или семиместном вариантах.

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Ранее «За рулем» перечислил автомобили, признанные лучшими по соотношению цены и качества.

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Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Количество просмотров 1
20.09.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем»
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