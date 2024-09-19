Эти автомобили признаны лучшими по соотношению цены и качества

«Автодом»: Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion вошли в список лучших автомобилей РФ

В текущем году рейтинг лучших машин по соотношению цены и качества в России состоит полностью из китайских автомобилей, рассказали в компании «Автодом».

В перечень вошли китайские кроссоверы и внедорожники стоимостью от 2,5 до 4 млн рублей. У россиян популярны Chery, Geely, Haval и другие бренды. Отмечены модели Сhery Tiggo 7 Pro, Geely Tugella, Omoda C5, Haval Jolion, Tank 300 и Jetour T2.

В компании заметили, что доля китайских машин на российском рынке составляет 57%. Лучшим автомобилем по соотношению цены и качества названа модель Haval Jolion. За август было реализовано 9 тыс. таких машин.

На втором месте Chery Tiggo 7 Pro Max: автодилеры реализовали за последний месяц лета 8 тыс. авто. На третьей строчке Chery Tiggo 4 Pro (5,5 тыс. автомобилей), на четвертой – Changan CS55 Plus (4,7 тыс.).

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Газета.Ru