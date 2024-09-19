#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти автомобили признаны лучшими по соотношению цены и качества
19 сентября
Эти автомобили признаны лучшими по соотношению цены и качества
«Автодом»: Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion...
Интерьер Mitsubishi ASX
19 сентября
Хорошо известный «японец» заметно подешевел: известна цена
В РФ поступили в продажу новые Mitsubishi ASX...
Салон Mazda CX-5
19 сентября
200 тысяч км пробега — и только плановые ТО: кроссовер за 1,5 млн рублей
«За рулем» оценил ресурс японского кроссовера...

Эти автомобили признаны лучшими по соотношению цены и качества

«Автодом»: Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion вошли в список лучших автомобилей РФ

В текущем году рейтинг лучших машин по соотношению цены и качества в России состоит полностью из китайских автомобилей, рассказали в компании «Автодом».

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Мотор Volvo, тишина в салоне, цена от 3 млн рублей – пожалуй, лучший седан из Китая

В перечень вошли китайские кроссоверы и внедорожники стоимостью от 2,5 до 4 млн рублей. У россиян популярны Chery, Geely, Haval и другие бренды. Отмечены модели Сhery Tiggo 7 Pro, Geely Tugella, Omoda C5, Haval Jolion, Tank 300 и Jetour T2.

В компании заметили, что доля китайских машин на российском рынке составляет 57%. Лучшим автомобилем по соотношению цены и качества названа модель Haval Jolion. За август было реализовано 9 тыс. таких машин.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На втором месте Chery Tiggo 7 Pro Max: автодилеры реализовали за последний месяц лета 8 тыс. авто. На третьей строчке Chery Tiggo 4 Pro (5,5 тыс. автомобилей), на четвертой – Changan CS55 Plus (4,7 тыс.).

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

Jetour T2
Haval Jolion
Tank 300
Omoda C5
Geely Tugella
Сhery Tiggo 7 Pro

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Сhery | Geely | Omoda | Unsplash | Tank | Jetour
Количество просмотров 1
19.09.2024
Фото:Depositphotos | Сhery | Geely | Omoda | Unsplash | Tank | Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
+1