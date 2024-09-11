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Этот большой «китаец» теперь доступен по цене Lada Vesta

В Белоруссии китайский седан Dongfeng Aeolus Shine подешевел до 1 527 000 рублей

В Белоруссии подешевел седан Dongfeng Shine. Теперь он стоит 53 500 белорусских рублей или 1 527 000 российских рублей, что сопоставимо со стоимостью новой Lada Vesta в кузове седан в комплектации Life, которая составляет 1 602 900 рублей.

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Среди опций Dongfeng Shine светодиодная оптика, система бесключевого доступа, круиз-контроль, 13-дюймовый тачскрин медиасистемы, электролюк и другое.

Под капотом машины 117-сильный 1,5-литровый атмосферник. Подешевевшие экземпляры оснащены 5-ступенчатой МКП.

Седан является ближайшим родственником Dongfeng Shine GS, с которым модели делят платформу CMP (на ней также построен Peugeot 2008). Размеры автомобиля 4670×1812×1490 мм при колёсной базе 2680 мм.

Dongfeng Aeolus Shine
Dongfeng Aeolus Shine

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:За рулем | Dongfeng
Количество просмотров 110407
11.09.2024
Фото:За рулем | Dongfeng
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