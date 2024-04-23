Бизнес-класс по цене Весты – новый «китаец» на замену Camry

Эксперт «За рулем» рассказал про новый китайский седан DongFeng Shine Max

Новый седан DongFeng Shine Max – игрок бизнес-класса, предлагающийся по цене машин более низкого сегмента. Есть ли тут подвох?

Седаны бизнес-класса давно стали любимцами таксопарков и корпоративных клиентов. Выглядят солидно, а стоят на уровне более компактных кроссоверов. DongFeng Shine Max пошел еще дальше: машину длиной 4,8 метра продают по цене автомобилей С-класса (гольф-класса) или новой Лады Весты.

Адекватно по цене

В пределах 2,5 млн рублей на нашем рынке сейчас предлагается немало китайских седанов длиной до 4,6-4,7 метра. Они достаточно просторны для пассажиров, но все же солидными с виду их не назвать. Shine Max стоит классом выше, а его комплектации Comfort и Premium оцениваются в скромные для машины таких размеров 2,2 млн и 2,4 млн рублей соответственно. Топовый уровень оснащения Luxury заметно дороже – почти 3 млн рублей, но с учетом актуальных программ на него можно получить выгоду до 491 тысячи рублей и снизить стоимость до 2,5 млн.

Мощно

Shine Max неплохо светит ближним и дальним. Красные вставки на решетке радиатора добавляют облику оригинальности.

Единственный доступный двигатель для Shine Max – «турбочетверка» 1.5. На первый взгляд, несолидно для машины такого класса. Однако форсирован мотор серьезно – до 190 сил и 320 Нм. Разумеется, никакой механики: только преселективный робот Getrag с парой «мокрых» сцеплений. Тандем получился динамичным: седан уверенно чувствует себя и в городе, и на трассе. Заявленный разгон до 100 км/ч – за 8,7 секунды, а расход топлива в смешанном режиме – 6,2 литра.

Со своими фишками

Создатели Shine Max наделили машину некоторыми оригинальными решениями. Например, дефлекторы на передней панели нельзя отрегулировать вручную. Их заслонки автоматически меняют положение в соответствии с выставленными настройками микроклимата.

Климат-контроль убавляет обороты вентилятора, если вы звоните по телефону. Это сделано для того, чтобы было меньше шумов при разговоре. Размеры двойного центрального подстаканника регулируются перегородками. На передней панели – стильная и дорого выглядящая вставка из замши.

Дефлекторы передней панели регулируются электронно, через меню микроклимата в медиасистеме. Автоматика климат-контроля снижает скорость вентилятора на время разговора по телефону, если он подключен по Bluetooth – чтобы не мешал лишний шум.

Традиционно

Китайцы любят выделять свои машины разными модными дизайнерскими решениями. В этом смысле DongFeng традиционалист, чем и привлечет покупателей с соответствующими вкусами. У него нет двухэтажных фар и выдвижных дверных ручек. Он обут в сравнительно недорогие и практичные для наших условий шины 215/50 R17. Хром на кузове присутствует в умеренном количестве. И только в профиль видно, что Shine Max позволил себе уйти от классических канонов. Он больше похож на лифтбек, нежели на типичный трехобъемный седан.

Второй ряд просторен и предоставляет весь набор удобств. Не хватает только обогрева, но это, полагаю, скоро исправят.

Упаковано

Уже в начальной комплектации Shine Max неплохо оснащен. У него есть панорамная крыша с функцией автоматического закрывания при срабатывании датчика дождя, обогрев передних сидений, климат- и круиз-контроль, беспроводная зарядка смартфона, LED-оптика. Салон комбинированный, из ткани и экокожи, и это даже импонирует в век всеобщего увлечения полностью «кожаной» отделкой. Второй уровень оснащения стоит выбрать как минимум за то, что в нем появляются шторки безопасности и система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов. Топ-версия из значимых опций получает полный набор систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, вентиляцию и массажер в кресле водителя.

Вывод

DongFeng Shine Max – большой седан по привлекательной на фоне конкурентов цене. Частные покупатели этим сегментом не слишком интересуются, а вот корпоративные парки эту модель могут полюбить.

А вот интересный кроссовер: дизайнер – бельгиец, выпускают в РФ, цены – меньше 3 млн.