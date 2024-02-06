Старт продаж кроссовера: дизайнер — бельгиец, выпускают в РФ, цены — меньше 3 млн

Начались продажи нового кроссовера Kaiyi X7 Kunlun по цене от 2,97 млн рублей

Экстерьер Kaiyi X7 Kunlun разработан в Турине фламандским дизайнером Лоуи Вермеершем. Построен автомобиль на новой собственной гибкой платформе Kaiyi i-FA, на которой могут базироваться практически все модели (внедорожники, кроссоверы, минивэны и т.д.) с длиной 4500-4810 мм, колесной базой 2700-2900 мм и колеей 1640-1670 мм.

В России Kaiyi X7 Kunlun предлагают в комплектациях Comfort с мотором 1.6 (186 л.с.) и Luxury с 2-литровым двигателем (238 л.с.). Коробка передач одна – роботизированная 7DCT.

Комплектация Comfort (от 2 997 900 рублей) включает светодиодную оптику, панорамную крышу с электроприводом, 14,6-дюймовый сенсорный экран, кожаные сиденья, подогрев руля и сидений, систему камер кругового обзора и многое другое.

Kaiyi X7 Kunlun

Версия Luxury за 3 475 000 рублей дополнена системой автоматического дальнего света, 20-дюймовыми дисками, цифровой приборной панелью, адаптивным круиз-контролем и вентиляцией передних сидений.

Кроссоверы Kaiyi выпускаются на «Автоторе» с 2023 года, а название Kaiyi – это аббревиатура, скомпонованная из слов: Kind (дружелюбный), Active (активный), Innovative (инновационный), Young (молодежный), Intelligent (интеллектуальный).

На сегодняшний день модельная линейка бренда в России помимо X7 Kunlun включает седан E5 (от 1 925 000 руб.) и компактные кроссоверы Х3 (1 938 000 рублей) и X3 Pro (2 164 900 рублей).

Таким образом, «Автотор» расширяет линейку выпускаемых моделей и уже в текущем году анонсировал ее удвоение. Количество машин также планируется увеличить и довести до 100-130 тыс. штук, освоив при этом те сегменты российского рынка, которые пока не заняты. Об этом ранее рассказал глава совета директоров предприятия Валерий Горбунов.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Kaiyi