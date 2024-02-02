«Автотор» планирует вдвое расширить модельную линейку

«Автотор» запланировал произвести в 2024 году минимум 100–130 тысяч автомобилей

В 2023 году калининградский «Автотор» освоил выпуск автомобилей 17 моделей 5 брендов, включая 12 моделей легковых и 5 моделей коммерческих. В 2024 году модельный ряд планируется увеличить как минимум вдвое, рассказал глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. Он пояснил, что планируются новые бренды и новые модели. Стоит задача сформировать широкую линейку востребованной продукции в тех сегментах рынка, которые еще не заняты.

Всего в 2024 году с учетом расширения модельного ряда калининградский автохолдинг планирует произвести 100–130 тысяч автомобилей. В 2023 году на предприятии собрали 38 тысяч машин, рост производства, таким образом, ожидается в 2,6-3,4 раза. Правда, ранее холдинг ставил цель выпустить 50-70 тыс. машин, но это оказалось намного больше, чем смог взять авторынок, поэтому паны пришлось ужать.

Горбунов также отметил, что для осуществления столь масштабных планов планируется задействовать мощности нового завода. Этот корпус был построен в 2022 году для сборки автомобилей бывшего партнера компании – немецкой BMW, но его так и не запустили.

До весны 2022 года на «Автоторе» выпускали модели BMW, Kia и Hyundai. Когда бренды прервали сотрудничество, предприятие находилось в сложной ситуации, но в 2023 году появились новые китайские партнеры – Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

Недавно стало известно, что предприятие осваивает выпуск кроссоверов Dongfeng Sokon ix5 и ix7. Первый – переднеприводный купе-кроссовер, второй – семиместный полноприводный. Dongfeng Sokon – это совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation и Seres Group.

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Источник: РИА Новости