Российские дилеры бьют тревогу — по их словам китайцы убивают бизнес

Затоваривание складов китайскими авто приведет банкротству российских дилеров

Генеральный директор холдинга «Рольф» Светлана Виноградова нарисовала мрачную картину текущего состояния дел. По ее словам, избыток автомобилей китайского производства на российском рынке создал парадоксальную ситуацию: чтобы больше заработать, дилерам приходится меньше продавать.

Этот тезис проиллюстрирован примером 2020 года, когда пандемия коронавируса, несмотря на резкое падение продаж, принесла дилерам максимальные доходы. Низкий спрос, минимальные затраты и доступные кредиты (в том числе субсидированные) позволили дилерам получать прибыль, несмотря на скромные объемы продаж.

В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Рынок перенасыщен автомобилями, особенно китайского производства. Дилеры вынуждены выполнять жесткие планы продаж, зачастую беря дорогостоящие кредиты. Для погашения этих кредитов они вынуждены продавать автомобили по ценам ниже себестоимости, работая фактически в минус. Этот замкнутый круг загоняет дилеров в долговую яму.

По оценкам Светланы Виноградовой, на 1 января 2025 года, запасы автомобилей на складах дилеров достигли восьмимесячного уровня. При сохранении таких темпов, отрицательная доходность станет нормой для всей отрасли.

Экс-президент ассоциации «Российские автомобильные автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев разделяет опасения Светланы Виноградовой. Он уверен, что затоваривание складов может привести не только к банкротству российских дилеров, но и к уходу с рынка некоторых китайских брендов, не выдержавших конкуренции в условиях перенасыщенного рынка.

Ситуацию усугубляет падение спроса со стороны потребителей. В феврале объем продаж автомобилей снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российские дилеры, осознавая критичность ситуации, создали рабочую группу совместно с Минпромторгом. Цель этой группы – разработка мер, способных изменить ситуацию на рынке и предотвратить массовые банкротства. Однако, как подчеркивает Светлана Виноградова, цели этой группы напрямую противоречат интересам китайских автомобильных брендов, стремящихся захватить максимальную долю рынка.

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Источник: Drom