Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

Эксперты «За рулем» рассказали, как заставить мотор авто служить дольше

Почему-то у одних автовладельцев мотор служит годами и десятилетиями, а у других сдается гораздо быстрее. Медлу тем капитальный ремонт двигателя – это затратное и не всегда целесообразное мероприятие, которое хочется отсрочить всеми силами.

Как увеличить ресурс мотора? Для начала нужно разобраться в причинах его сокращения. Это механические поломки или износ, отсутствие грамотного обслуживания, неправильная эксплуатация, а также бесшабашный тюнинг.

Пройдемся по основным агрегатам и компонентам мотора, невнимание к которым чревато.

1. Газораспределительный механизм (ГРМ)

Самая большая неприятность может произойти при рассинхронизации коленчатого и распределительного валов. Поршни бьют по клапанам, порой деформируются даже шатуны: тут уже, как говорится, поздно пить боржоми – только на операционный стол, то есть на капремонт. Виновником обычно бывает основной элемент привода распредвалов – либо зубчатый резинокордовый ремень, либо цепь.

Ремням обещают самые разные сроки службы – от 45 тыс. до 200 тыс. км. Устанавливать рекорды по долголетию не стоит – гораздо разумнее делить пополам указанный автопроизводителем интервал замены.

Что до цепей, то они довольно живучие, и срок их службы обычно вообще не указывается. На практике известно, что порой они выхаживают до 250 тысяч км, однако при этом вытягиваются и могут перескакивать на зуб-другой, а то и рваться.

Уделяйте внимание зазорам в приводе клапанов не реже чем каждые 100 тысяч км. А если ездите с газобаллонным оборудованием – вдвое чаще.

Еще одна проблемная область – клапаны и соответствующие зазоры. Гидрокомпенсаторы зазоров постепенно уходят в отставку, а потому проверку и регулировку нужно проводить не реже чем каждые 100 тысяч км. При переходе с бензина на газ готовьтесь делать это вдвое чаще. Если клапаны при отсутствии обслуживания всё же прогорят – вперед, на операционный стол: замена клапанов, ремонт головки и прочие удовольствия.

2. Свечи зажигания

Свечи зажигания могут служить долго, но и они не вечны. Помимо пропусков искрообразования, что сразу же почувствует блок управления, возможен пробой катушки (модуля) зажигания, поскольку напряжение на нем тут же повысится сверх допустимого. А несгоревшая смесь начнет попадать на соты каталитического нейтрализатора.

Если же на изношенной свече начнет раскалываться керамический изолятор, то его твердые кусочки могут погубить и цилиндр, и поршни, и клапаны. Помните об этом, и если возраст свечей приближается к предельному, то меняйте без сожаления!

Свечи от возраста практически не умирают, а вот от километража – могут.

3. Каталитический нейтрализатор

На некоторых автомобилях каталитический нейтрализатор вместо того, чтобы чинно и благородно потерять эффективность к пробегу 150–200 тысяч км, разрушается, «уволакивая» с собой двигатель. Частицы керамики при современных широких фазах газораспределения и при работе фазовращателей могут забрасываться в цилиндры, изнашивая детали цилиндропоршневой группы. При плохом топливе такое происходит уже при небольших пробегах – от 50 тысяч км.

Рекомендуем периодически читать профильные «марочные» форумы в интернете – там наверняка будет информация по живучести нейтрализаторов именно на вашей модели. А выяснить его реальное состояние поможет эндоскопия.

Продолжение – на следующей странице