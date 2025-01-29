Какой способ диагностики двигателя самый правильный
Эндоскопией в широком смысле слова называется осмотр объекта изнутри. Этот способ используется в медицине, строительстве и машиностроении. Применительно к автомобилям прибегают к осмотру скрытых полостей кузовов на предмет коррозии, коробок передач, редукторов и, чаще всего, для диагностики двигателей и их систем.
Очевидно, что при выборе нового автомобиля или машины с небольшим пробегом, который хорошо работает, об эндоскопии никто не задумывается. И только при наличии проблем многие впервые узнают этот термин применительно к машине.
Когда вспоминают об эндоскопировании
Плохо работает цилиндр
Двигатель начал троить. Современные способы диагностики позволяют определить пропуски зажигания с помощью адаптера ELM 327. Дальше выворачиваем свечу в неработающем цилиндре и смотрим на ее состояние. Если она не имеет повреждений и избытка нагара, то целесообразно сразу осмотреть цилиндр с помощью эндоскопа. Возможны сильные задиры стенок цилиндра или прогоревший клапан.
Масложор
Двигатель страдает сильным масложором – есть смысл провести эндоскопию цилиндров. Если стенки цилиндров задраны, то поршневые кольца не смогут обеспечить как должное удаление масла, так и малый прорыв газов в картер мотора. А изобилие картерных газов приводит к большому забросу масла в камеры сгорания через систему вентиляции картера.
При покупке
Не каждый продавец согласится на эндоскопию цилиндров двигателя автомобиля. Но если сделка предстоит серьезная, а продавец уверен в своей машине, то это может положительно повлиять на решение покупателя.
Для осмотра каталитического нейтрализатора
Разрушающийся керамический каталитический нейтрализатор, если он расположен близко к двигателю, в так называемом катколлекторе, может повредить керамическими крошками поверхность цилиндров.
Если мотор вашего автомобиля склонен к такому, о чем можно узнать на профильных форумах, то целесообразно периодически осматривать поверхность каталитического нейтрализатора с помощью эндоскопа. Его вводят через отверстие, образовавшееся после выворачивания верхнего (управляющего) кислородного датчика. Если поверхность керамического блока в крупных рытвинах, то каталитический блок нужно удалять и ставить ремонтный.
К тому же важно провести эндоскопию цилиндров, чтобы убедиться в отсутствии зазоров, либо начинать готовить деньги на капитальный ремонт мотора.
При подозрении на отказ системы управления длиной впускного тракта
Эндоскопия позволяет после демонтажа дроссельного узла ввести эндоскоп в канал впускного трубопровода и осмотреть состояние заслонок, оценить их загрязнение, плотность закрывания и полноту открывания.
При проверке загрязнения впускных клапанов
На многих моторах можно пробраться эндоскопом сквозь впускной трубопровод, чтобы оценить состояние клапанов, которые сильно зарастают грязью на моторах с непосредственным впрыском топлива.
При осмотре турбокомпрессора
Введя эндоскоп в отсоединенные патрубки турбины и компрессора, можно увидеть состояние рабочих колес. Также можно проверить работу регулируемого соплового аппарата турбины и клапана перепуска части отработавших газов помимо турбины.
Как выбрать эндоскоп
«За рулем» уже поднимал эту тему. Теперь можно сформулировать требования к эндоскопу более точно.
Простейшие эндоскопы с неповоротным кончиком способны показать вам примерное состояние каталитического нейтрализатора и стенок цилиндров. Но клапаны, как и другие сложнодоступные места, рассмотреть не получится.
Разрешение камеры, само собой, чем больше – тем лучше. Подсветка должна быть регулируемой.
Цены на эндоскопы с поворотным элементом начинаются от 6-7 тысяч рублей, и это за приборы, не имеющие собственного экрана, а использующие смартфон как источник энергии и монитор.
Техника безопасности для эндоскопа
Потратив приличные деньги на эндоскоп, берегите его. Это значит, не осматривайте горячие цилиндры, катколлекторы и турбокомпрессоры. И не допускайте попадания масла и грязи на камеру и поворотный элемент. В недорогих устройствах герметизация камеры, как показал мой опыт, бывает недостаточной.
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