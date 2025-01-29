Какой способ диагностики двигателя самый правильный

Эксперт Ревин рассказал об эндоскопии – самой эффективной проверке двигателя

Эндоскопией в широком смысле слова называется осмотр объекта изнутри. Этот способ используется в медицине, строительстве и машиностроении. Применительно к автомобилям прибегают к осмотру скрытых полостей кузовов на предмет коррозии, коробок передач, редукторов и, чаще всего, для диагностики двигателей и их систем.

Очевидно, что при выборе нового автомобиля или машины с небольшим пробегом, который хорошо работает, об эндоскопии никто не задумывается. И только при наличии проблем многие впервые узнают этот термин применительно к машине.

Эндоскоп, подключаемый к смартфону.

Когда вспоминают об эндоскопировании

Плохо работает цилиндр

Двигатель начал троить. Современные способы диагностики позволяют определить пропуски зажигания с помощью адаптера ELM 327. Дальше выворачиваем свечу в неработающем цилиндре и смотрим на ее состояние. Если она не имеет повреждений и избытка нагара, то целесообразно сразу осмотреть цилиндр с помощью эндоскопа. Возможны сильные задиры стенок цилиндра или прогоревший клапан.

Головка блока снята, но прогоревший клапан можно увидеть без разборки мотора и начать заказывать запчасти для ремонта.

Масложор

Двигатель страдает сильным масложором – есть смысл провести эндоскопию цилиндров. Если стенки цилиндров задраны, то поршневые кольца не смогут обеспечить как должное удаление масла, так и малый прорыв газов в картер мотора. А изобилие картерных газов приводит к большому забросу масла в камеры сгорания через систему вентиляции картера.

При покупке

Не каждый продавец согласится на эндоскопию цилиндров двигателя автомобиля. Но если сделка предстоит серьезная, а продавец уверен в своей машине, то это может положительно повлиять на решение покупателя.

Настоящие, обширные задиры цилиндра. Капитальный ремонт или замена двигателя неминуемы.

Для осмотра каталитического нейтрализатора

Разрушающийся керамический каталитический нейтрализатор, если он расположен близко к двигателю, в так называемом катколлекторе, может повредить керамическими крошками поверхность цилиндров.

Если мотор вашего автомобиля склонен к такому, о чем можно узнать на профильных форумах, то целесообразно периодически осматривать поверхность каталитического нейтрализатора с помощью эндоскопа. Его вводят через отверстие, образовавшееся после выворачивания верхнего (управляющего) кислородного датчика. Если поверхность керамического блока в крупных рытвинах, то каталитический блок нужно удалять и ставить ремонтный.

К тому же важно провести эндоскопию цилиндров, чтобы убедиться в отсутствии зазоров, либо начинать готовить деньги на капитальный ремонт мотора.

На некоторых моторах и без эндоскопа можно увидеть небольшую часть керамического блока. Но полную картину даст только эндоскоп с поворотным наконечником.

При подозрении на отказ системы управления длиной впускного тракта

Эндоскопия позволяет после демонтажа дроссельного узла ввести эндоскоп в канал впускного трубопровода и осмотреть состояние заслонок, оценить их загрязнение, плотность закрывания и полноту открывания.

При проверке загрязнения впускных клапанов

На многих моторах можно пробраться эндоскопом сквозь впускной трубопровод, чтобы оценить состояние клапанов, которые сильно зарастают грязью на моторах с непосредственным впрыском топлива.

Увидев такую картину, любой владелец согласится оплатить очистку клапанов.

При осмотре турбокомпрессора

Введя эндоскоп в отсоединенные патрубки турбины и компрессора, можно увидеть состояние рабочих колес. Также можно проверить работу регулируемого соплового аппарата турбины и клапана перепуска части отработавших газов помимо турбины.

Как выбрать эндоскоп

«За рулем» уже поднимал эту тему. Теперь можно сформулировать требования к эндоскопу более точно.

Простейшие эндоскопы с неповоротным кончиком способны показать вам примерное состояние каталитического нейтрализатора и стенок цилиндров. Но клапаны, как и другие сложнодоступные места, рассмотреть не получится.

Поворотный наконечник позволяет осмотреть поверхность головки блока цилиндров и клапаны.

Разрешение камеры, само собой, чем больше – тем лучше. Подсветка должна быть регулируемой.

Цены на эндоскопы с поворотным элементом начинаются от 6-7 тысяч рублей, и это за приборы, не имеющие собственного экрана, а использующие смартфон как источник энергии и монитор.

Техника безопасности для эндоскопа

Потратив приличные деньги на эндоскоп, берегите его. Это значит, не осматривайте горячие цилиндры, катколлекторы и турбокомпрессоры. И не допускайте попадания масла и грязи на камеру и поворотный элемент. В недорогих устройствах герметизация камеры, как показал мой опыт, бывает недостаточной.

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