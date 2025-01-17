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Зачем водители смазывают подкрылки зимой — странный лайфхак

Эксперт Колодочкин: можно ли предотвратить налипание снега на подкрылках

Зима – это химические реагенты, снежная крошка, вода, лед и так далее. Все это скапливается на элементах подвески и в колесных нишах, превращаясь в твердые ледяные наросты. Хорошо, если они периодически отваливаются на очередных дорожных неровностях, но бывает, что такая льдина мешает при маневре повернуть колесо в нужную сторону – это уже неприятно и даже опасно, так как может стать причиной ДТП.

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Еще приходится слышать, как при этом царапаются пороги, повреждаются подкрылки и так далее. Поэтому люди придумывают способы борьбы с наледью, чтобы она не скапливалась в колесных нишах? – речь идет о смазывании подкрылков.

Чем рекомендуют смазывать

Вариантов – множество. Назовем наиболее популярные:

  • WD-40 и аналоги;
  • силиконосодержащие препараты;
  • тефлоновые смазки;
  • солярка;
  • стеариновая свеча, растворенная в бензине;
  • отработавшее моторное масло;
  • вода с глицерином;
  • сало(!);
  • восковое кузовное покрытие, применяющееся на автомойке.
Обрабатывать подкрылки «вэдэшкой»? Можно, конечно, но особого эффекта не ждите. Тем более – долговременного.
Обрабатывать подкрылки «вэдэшкой»? Можно, конечно, но особого эффекта не ждите. Тем более – долговременного.

Что говорят профессионалы

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Если коротко, то ничего не говорят! Даже в студии детейлинга, куда мы обратились за консультацией, несколько удивились вопросу, сказав, что проблема эта – надуманная.

В арсенале профессионалов есть разве что консервант пластика с антистатическим и водоотталкивающим эффектами. В принципе, им можно обрабатывать и подкрылки – хуже точно не станет. Но эффект по части борьбы с наростами если и будет, то «копеечный»…

Как избавиться от ледяных наростов

Если хочется очистить подкрылочное пространство, то вполне достаточно обычной мойки. А если время позволяет, то спасет и теплый паркинг – все отвалится само собой. Кстати, этот вариант самый безопасный, поскольку исключает случайную поломку чего бы то ни было от сильной струи воды или механического воздействия.

Чего не надо делать

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Не нужно использовать для ликвидации ледяных наростов промышленный фен. Со льдом он справится, но и пластик от чрезмерного нагрева может «поплыть». Еще не стоит усердствовать со штыковыми лопатами и другими подобными инструментами.

Попытки же избавиться от наростов за счет вращения руля безопасны только тогда, когда в арках скопился мокрый снег. А вот твердая льдина способна повредить шины: на них могут возникнуть порезы.

Смазывать или нет

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Не стоит. Тех, кто полагает, что польза от смазки подкрылков все-таки есть, отговаривать не хочу: вреда от обработки, кроме зря потраченных денег и усилий, нет.

На мой взгляд, этим чаще занимаются те автомобилисты, которые просто любят повозиться с машиной по любому поводу.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 88743
17.01.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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