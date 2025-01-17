Зачем водители смазывают подкрылки зимой — странный лайфхак

Эксперт Колодочкин: можно ли предотвратить налипание снега на подкрылках

Зима – это химические реагенты, снежная крошка, вода, лед и так далее. Все это скапливается на элементах подвески и в колесных нишах, превращаясь в твердые ледяные наросты. Хорошо, если они периодически отваливаются на очередных дорожных неровностях, но бывает, что такая льдина мешает при маневре повернуть колесо в нужную сторону – это уже неприятно и даже опасно, так как может стать причиной ДТП.

Еще приходится слышать, как при этом царапаются пороги, повреждаются подкрылки и так далее. Поэтому люди придумывают способы борьбы с наледью, чтобы она не скапливалась в колесных нишах? – речь идет о смазывании подкрылков.

Чем рекомендуют смазывать

Вариантов – множество. Назовем наиболее популярные:

WD-40 и аналоги;

силиконосодержащие препараты;

тефлоновые смазки;

солярка;

стеариновая свеча, растворенная в бензине;

отработавшее моторное масло;

вода с глицерином;

сало(!);

восковое кузовное покрытие, применяющееся на автомойке.

Обрабатывать подкрылки «вэдэшкой»? Можно, конечно, но особого эффекта не ждите. Тем более – долговременного.

Что говорят профессионалы

Если коротко, то ничего не говорят! Даже в студии детейлинга, куда мы обратились за консультацией, несколько удивились вопросу, сказав, что проблема эта – надуманная.

В арсенале профессионалов есть разве что консервант пластика с антистатическим и водоотталкивающим эффектами. В принципе, им можно обрабатывать и подкрылки – хуже точно не станет. Но эффект по части борьбы с наростами если и будет, то «копеечный»…

Как избавиться от ледяных наростов

Если хочется очистить подкрылочное пространство, то вполне достаточно обычной мойки. А если время позволяет, то спасет и теплый паркинг – все отвалится само собой. Кстати, этот вариант самый безопасный, поскольку исключает случайную поломку чего бы то ни было от сильной струи воды или механического воздействия.

Чего не надо делать

Не нужно использовать для ликвидации ледяных наростов промышленный фен. Со льдом он справится, но и пластик от чрезмерного нагрева может «поплыть». Еще не стоит усердствовать со штыковыми лопатами и другими подобными инструментами.

Попытки же избавиться от наростов за счет вращения руля безопасны только тогда, когда в арках скопился мокрый снег. А вот твердая льдина способна повредить шины: на них могут возникнуть порезы.

Смазывать или нет

Не стоит. Тех, кто полагает, что польза от смазки подкрылков все-таки есть, отговаривать не хочу: вреда от обработки, кроме зря потраченных денег и усилий, нет.

На мой взгляд, этим чаще занимаются те автомобилисты, которые просто любят повозиться с машиной по любому поводу.

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