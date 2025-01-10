Зимний бензин — миф или еще одна проблема

Эксперт Колодочкин: Бензины тоже бывают зимними, но даже они могут замерзнуть

Владельцы автомобилей с дизельными двигателями любят подтрунивать над приверженцами бензиновых моторов тем, что и момент на валу у них хуже, и расход топлива более высокий. Но те легко парируют нападки: по моменту оба типа двигателей почти равны, но насчет топлива, особенно с приходом зимы, вообще спорить не о чем – «как там ваше дизтопливо, не окаменело еще на морозе?».

А бывают ли зимние бензины? Возможно, вы удивитесь, но бывают.

При какой температуре замерзает бензин

Насчет замерзания бензинов – это, скорее, каверзный вопрос для студентов. Ни ГОСТы, ни справочники подобных цифр не содержат: известно лишь, что примерная температура их замерзания – минус 70°С. При этом бензин густеет, причем не одновременно, а фрагментарно. Затем наступает кристаллизация.

Зимние и летние – какая разница

Для этого надо заглянуть в стандарты. Технический регламент Таможенного союза ТРТС 013/2011 – главный документ по бензинам – видит разницу в давлении насыщенных паров, которое должно составлять 35-80 кПа в летний период времени и 35-100 кПа зимой. Те же цифры содержит ГОСТ 32513-2013.

На практике мы знакомимся с этим давлением обычно летом, открывая нагревшуюся на солнце канистру с бензином. Характерный хлопок или «пшик» как раз и напоминает об этом давлении.

Есть различия и по фракционному составу. Применение летом зимнего бензина чревато появлением паровых пробок, что особенно неприятно для старых моделей с карбюраторными моторами. В реальности, правда, это случается нечасто – разве что если машина полгода простояла без движения и в сильные морозы в ее топливном баке оказался летний бензин.

Владельцам дизельных автомобилей все эти тонкости не нужны: они и без них прекрасно знают, что летнее дизтопливо на морозе меняет агрегатное состояние, превращаясь в глыбу. Предельная температура фильтруемости у летнего ДТ не нормируется, у межсезонного составляет минус 15°С, а у зимнего – минус 20°С. Еще существует арктическое ДТ – для него указана температура минус 38°С.

Напомним, что предельная температура фильтруемости указывает на температурный порог работоспособности двигателя. При температуре ниже этого значения фильтры топливной системы перестают пропускать топливо. Еще есть температура застывания – при ней топливо теряет подвижность, и обычно она ниже температуры предельной фильтруемости на 5-7ºС. Самая же «безобидная» температура – это температура помутнения: она характеризует точку начала кристаллизации парафинов, входящих в состав топлива.

Поедет ли летом автомобиль, заправленный зимним ДТ? Поедет. Но лучше этого не делать: постепенно топливопроводы будут загрязняться, а трущиеся поверхности станут интенсивнее изнашиваться.

Когда наступают зима и лето для топлива

Обязательных требований с разбивкой по регионам и месяцам сегодня, в отличие от советских времен, фактически нет. Поэтому доподлинно неизвестно, что именно зальют вам на конкретной АЗС. Конечно, можно задать такой вопрос оператору станции, но вряд ли он станет вас отговаривать от покупки. Обычно они поясняют, что у них в продаже есть разные топлива: вдруг кому-то зимой понадобится именно летнее ДТ.

Если дизтопливо замерзло, то никакие флакончики с автохимией уже не помогут. Только теплое помещение или тепловая пушка.

Когда НПЗ производят зимнее топливо – зимой или летом?

Дизтопливо для завоза в северные широты заводы обычно выпускают… летом! Причина понятна: надо уложиться в период навигации. Что касается розничных АЗС, то тут чудес нет: водителям нужно внимательно следить за тем, чтобы по ошибке не заправиться зимой летним ДТ. К сожалению, в нынешние времена им торгуют официально: вдруг вам нужно именно такое (нет, не нужно).

Что можно требовать от двигателя

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011, требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи. Они находятся в диапазоне от –40°С до +40°С.

Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в Руководстве по эксплуатации. Существуют также требования, регламентирующие пусковые качества двигателей (ГОСТ Р54120-2010), но они не содержат требований в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность двигателя как составной части автомобиля.

Например:

для бензиновых двигателей температура холодного пуска – минус 20°С в базовом оснащении, а с применением устройств облегчения пуска – минус 30°С;

для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом, при степени сжатия не ниже 15, температура холодного пуска – минус 10°С, а с применением устройств облегчения пуска – минус 20-25°С, в зависимости от конструкции камеры сгорания;

с применением систем тепловой подготовки двигателя, для АТС народно-хозяйственного назначения, температура холодного пуска составляет минус 45°С.

В итоге рассказы про зимнее и летнее топливо – не миф. Замерзает даже бензин, но для этого надо эксплуатировать автомобиль в условиях Арктики или Антарктики. Гораздо важнее, каким именно топливом торгует АЗС, на которую вы заехали заправить свой автомобиль.

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