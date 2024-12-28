Как привести в чувство актуатор турбонаддува на моторах VW – простой совет
Типичная проблема турбомотора проявилась на Гольфе из парка «За рулем»
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7
- Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
- Пробег на момент отчета – 143 000 км
Стоит автомобилю постоять без движения больше двух недель, как закисает актуатор регулировки давления турбонаддува. Что мы только не делали: замачивали, смазывали, разрабатывали, разбирали – ни в какую. Менять горячую часть турбокомпрессора – дорого, и не факт, что будет работать. Сколько я знаю автолюбителей, у кого такие же фольксвагеновcкие моторы 1.4 TSI в возрасте, – все мучаются.
Накидной ключ «на 17» с длинной ручкой поможет «раскачать» актуатор.
Рекомендую самый удобный способ разработать актуатор после долгой стоянки: покупаете накидной ключ «на 17» с длинной ручкой и надеваете его на шарнир актуатора, пяток раз дергаете ключом в разные стороны – всё начинает работать.
- «За рулем» можно читать в Viber
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28.12.2024
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf 2010/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
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