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Как привести в чувство актуатор турбонаддува на моторах VW – простой совет

Типичная проблема турбомотора проявилась на Гольфе из парка «За рулем»

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7

  • Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 143 000 км
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Стоит автомобилю постоять без движения больше двух недель, как закисает актуатор регулировки давления турбонаддува. Что мы только не делали: замачивали, смазывали, разрабатывали, разбирали – ни в какую. Менять горячую часть турбокомпрессора – дорого, и не факт, что будет работать. Сколько я знаю автолюбителей, у кого такие же фольксвагеновcкие моторы 1.4 TSI в возрасте, – все мучаются.

Накидной ключ «на 17» с длинной ручкой поможет «раскачать» актуатор.
Накидной ключ «на 17» с длинной ручкой поможет «раскачать» актуатор.

Рекомендую самый удобный способ разработать актуатор после долгой стоянки: покупаете накидной ключ «на 17» с длинной ручкой и надеваете его на шарнир актуатора, пяток раз дергаете ключом в разные стороны – всё начинает работать.

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Панов Денис
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 87
28.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
-1