Как привести в чувство актуатор турбонаддува на моторах VW – простой совет

Типичная проблема турбомотора проявилась на Гольфе из парка «За рулем»

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7

Изготовитель – Volkswagen AG, Германия

– Volkswagen AG, Германия Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года

– с декабря 2013 года Пробег на момент отчета – 143 000 км

Стоит автомобилю постоять без движения больше двух недель, как закисает актуатор регулировки давления турбонаддува. Что мы только не делали: замачивали, смазывали, разрабатывали, разбирали – ни в какую. Менять горячую часть турбокомпрессора – дорого, и не факт, что будет работать. Сколько я знаю автолюбителей, у кого такие же фольксвагеновcкие моторы 1.4 TSI в возрасте, – все мучаются.

Накидной ключ «на 17» с длинной ручкой поможет «раскачать» актуатор.

Рекомендую самый удобный способ разработать актуатор после долгой стоянки: покупаете накидной ключ «на 17» с длинной ручкой и надеваете его на шарнир актуатора, пяток раз дергаете ключом в разные стороны – всё начинает работать.