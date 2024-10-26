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Ездить лучше, чем стоять: какие проблемы ждут автомобили-«подснежники»

Volkswagen Golf 2014 года из парка «За рулем» при небольшом пробеге выдал нестандартные неисправности.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Молодость позади, машине скоро стукнет 11 лет, хотя пробег сравнительно небольшой. И Golf в очередной раз доказал, что простой далеко не всегда означает отсутствие износа. Нам пришлось заняться ремонтом тех узлов, лезть в которые мы еще долго не предполагали.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Собираюсь ехать по делам, трогаюсь с места, поворачиваю руль – и слышу жесткий удар спереди. Думал, на что-то наехал, поэтому сначала осмотрел кузов и асфальт под машиной. Потом полез глубже и с удивлением обнаружил лопнувшие передние пружины. Причем одна обломилась сразу в двух местах!

Осмотр показал, что пружины прогнили и не выдержали нагрузки. Что интересно: на нашем Caddy того же 2013 года выпуска передние пружины лопнули на два месяца раньше. Из одной партии ставили?

Если попытаться доехать с лопнувшей пружиной до сервиса своим ходом, обломки могут повредить другие детали подвески и тормозов.
Турецкие пружины на вид приличные. Как они изменили характер машины, пока оценить в полной мере не удалось.

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Но Caddy при этом намотал чуть ли не вдвое больший пробег. Думаю, всё легко объяснимо. Едва ли на двух столичных автомобилях сильно отличалось количество реагента, попадавшего на детали подвески и разъедавшего их. И тут хранение на стоянке вместо регулярной езды ничем не поможет. Хороший сигнал тем, кто уверен, что бережет машину, стараясь ездить поменьше.

Golf отправился в наш тушинский техцентр на эвакуаторе.

Volkswagen Golf VII
Volkswagen Golf VII

Чем хороши Фольксвагены – обилием запчастей, заменителей «оригинала». Даже в нынешние времена. Оригинальные пружины отмели сразу: 20 тысяч рублей за штуку! Неоригинал, в основном, представлен Китаем и Турцией, зато цены гуманные – от 2500 до 4000 рублей.

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Остановился на средних по стоимости, турецкого бренда Standart Springs. Посмотрим, сколько проходят. По большинству деталей, которые сейчас предлагают магазины, в России пока нет никакой статистики: новые имена, новые поставки.

Несмотря на то что на сломанных пружинах я никуда не поехал, они успели натворить дел. При замене обнаружили поврежденные опорные подшипники. На замену взяли изделия бренда Zekkert по 1500 рублей за штуку.

Отбойники и пыльники стоек еще в прекрасном состоянии, их менять не стали. А вот порванный пыльник стойки стабилизатора игнорировать не стали. Пружины тут уже ни при чем: это просто старость. Купили тот же Zekkert по 620 рублей.

Стойку стабилизатора пришлось менять не из-за стука, а по причине износа пыльника.
Опорные подшипники выбрали фирмы Zekkert, купив их у официального продавца.

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Как и в случае с опорными подшипниками, это близко к минимальной цене по рынку среди всех заменителей. Но я по крайней мере уверен, что покупаю детали у официального представителя, ведь сейчас нарваться на подделку проще простого, а это всегда хуже, чем официальный товар не самого «непородистого» бренда.

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Панов Денис
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 5
26.10.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
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