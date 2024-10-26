Ездить лучше, чем стоять: какие проблемы ждут автомобили-«подснежники»

Volkswagen Golf 2014 года из парка «За рулем» при небольшом пробеге выдал нестандартные неисправности.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Молодость позади, машине скоро стукнет 11 лет, хотя пробег сравнительно небольшой. И Golf в очередной раз доказал, что простой далеко не всегда означает отсутствие износа. Нам пришлось заняться ремонтом тех узлов, лезть в которые мы еще долго не предполагали.

Собираюсь ехать по делам, трогаюсь с места, поворачиваю руль – и слышу жесткий удар спереди. Думал, на что-то наехал, поэтому сначала осмотрел кузов и асфальт под машиной. Потом полез глубже и с удивлением обнаружил лопнувшие передние пружины. Причем одна обломилась сразу в двух местах!

Осмотр показал, что пружины прогнили и не выдержали нагрузки. Что интересно: на нашем Caddy того же 2013 года выпуска передние пружины лопнули на два месяца раньше. Из одной партии ставили?

Если попытаться доехать с лопнувшей пружиной до сервиса своим ходом, обломки могут повредить другие детали подвески и тормозов. Турецкие пружины на вид приличные. Как они изменили характер машины, пока оценить в полной мере не удалось.

Но Caddy при этом намотал чуть ли не вдвое больший пробег. Думаю, всё легко объяснимо. Едва ли на двух столичных автомобилях сильно отличалось количество реагента, попадавшего на детали подвески и разъедавшего их. И тут хранение на стоянке вместо регулярной езды ничем не поможет. Хороший сигнал тем, кто уверен, что бережет машину, стараясь ездить поменьше.

Golf отправился в наш тушинский техцентр на эвакуаторе.

Volkswagen Golf VII

Чем хороши Фольксвагены – обилием запчастей, заменителей «оригинала». Даже в нынешние времена. Оригинальные пружины отмели сразу: 20 тысяч рублей за штуку! Неоригинал, в основном, представлен Китаем и Турцией, зато цены гуманные – от 2500 до 4000 рублей.

Остановился на средних по стоимости, турецкого бренда Standart Springs. Посмотрим, сколько проходят. По большинству деталей, которые сейчас предлагают магазины, в России пока нет никакой статистики: новые имена, новые поставки.

Несмотря на то что на сломанных пружинах я никуда не поехал, они успели натворить дел. При замене обнаружили поврежденные опорные подшипники. На замену взяли изделия бренда Zekkert по 1500 рублей за штуку.

Отбойники и пыльники стоек еще в прекрасном состоянии, их менять не стали. А вот порванный пыльник стойки стабилизатора игнорировать не стали. Пружины тут уже ни при чем: это просто старость. Купили тот же Zekkert по 620 рублей.

Стойку стабилизатора пришлось менять не из-за стука, а по причине износа пыльника. Опорные подшипники выбрали фирмы Zekkert, купив их у официального продавца.

Как и в случае с опорными подшипниками, это близко к минимальной цене по рынку среди всех заменителей. Но я по крайней мере уверен, что покупаю детали у официального представителя, ведь сейчас нарваться на подделку проще простого, а это всегда хуже, чем официальный товар не самого «непородистого» бренда.

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