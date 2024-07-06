Этот инструмент всегда должен быть под рукой у водителя!

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VW Caddy 2013 года из парка «За рулем» при пробеге 240 тыс. км потребовал ремонта

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Сaddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

  • Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 241 000 км
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В весеннюю распутицу пришлось проехать по грунтовке с глубокой колеей. Через какое-то время в салон повалил вонючий «солярочный» дым.

Внеплановый ремонт потребовался «каблучку» Volkswagen Сaddy после езды по распутице.
Внеплановый ремонт потребовался «каблучку» Volkswagen Сaddy после езды по распутице.

VW Caddy на 159 000 км: хрусть, и отвалилось

Оказалось, что забилась грязью трубка выхлопа штатного догревателя двигателя Webasto, расположенная вровень с днищем автомобиля. Тут же прочистил ее отверткой – и выхлопные газы пошли правильным путем. Если не сделать этого сразу, догреватель может перегреться и выключиться.

Снимать ошибку пришлось бы профессиональным диагностическим прибором.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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Панов Денис
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
06.07.2024
Фото:«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Caddy ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Caddy  2008
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация - "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет (кроме указанных в недостатках). Несмотря на то, что пластик передней панели и передних дверей дубовый, за почти 350 тыс км ни одного сверчка не появилось - очень добротно собран. Подвеска очень живучая (конкретно эта машина с грузоподъемностью 500 кг) и на удивление комфортна (для рессорной машины, предназначенной для перевозки грузов). Мотор беспроблемный, с пол-пинка пускается в любой мороз. Обзорность отличная. По недостаткам: 1. ЛКП. От мест сколов краска кусками продолжает отваливаться дальше и "домашними" методами процесс не остановить. Только загонять в покраску. 2. 5-МКПП. 80 тыс км - зашумел задний подшипник первичного вала (гарантия). 120 тыс км - сломался механизм выбора передач, 180 тыс км - аналогично, 220 тыс км - в пути на трассе лопнуло кольцо, фиксирующее вал пятой передачи, итог: дыра в корпусе, пятая передача осталась между Мордовией и Рязанью. Данный "косяк" - бомба замедленного действия на всех фольксовских 5-МКПП (индекс JJT или 0АН), если только изменений в конструкцию завод не вносил, как в сервисе сказали, может случиться хоть в первые недели после покупки, в среднем - на 60-70 тыс км случается (типа я - рекордсмен).

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