Этот инструмент всегда должен быть под рукой у водителя!

VW Caddy 2013 года из парка «За рулем» при пробеге 240 тыс. км потребовал ремонта

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Сaddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша

– Volkswagen Poznan Ltd, Польша Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года

– c июля 2013 года Пробег на момент отчета – 241 000 км

В весеннюю распутицу пришлось проехать по грунтовке с глубокой колеей. Через какое-то время в салон повалил вонючий «солярочный» дым.

Внеплановый ремонт потребовался «каблучку» Volkswagen Сaddy после езды по распутице.

Оказалось, что забилась грязью трубка выхлопа штатного догревателя двигателя Webasto, расположенная вровень с днищем автомобиля. Тут же прочистил ее отверткой – и выхлопные газы пошли правильным путем. Если не сделать этого сразу, догреватель может перегреться и выключиться.

Снимать ошибку пришлось бы профессиональным диагностическим прибором.

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