Важный момент - владельцы полноприводных авто о нем забывают

Совет всем владельцам полноприводных машин с муфтой Haldex: меняйте фильтр хотя бы через одну замену масла.

Volkswagen Caddy Maxi, 2.0TD (110 л.с.), М6

Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd, Польша

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года

Пробег на момент отчета — 202 000 км

На полноприводном Caddy раз в три года, независимо от времени и пробега, надо менять масло в муфте Haldex, которая подключает заднюю ось. А вот про проверку состояния фильтра — ни слова.

Решил — посмотрю на него при очередной (третьей по счету) замене масла. К крышке фильтра доступ не затруднен.

Когда достал фильтр, ужаснулся от количества накопленной грязи. Менять немедленно!

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Официально на Volkswagen такой фильтр не продается, и аналогов нет.

Поэтому я взял похожий от Volvo XC70 2010 года — подошел идеально. Помимо оригинала много и заменителей — я купил средний по цене фильтр Professional parts (по отзывам, неплохой) за 1500 рублей.

Всем владельцам полноприводных машин с муфтой Haldex советую: меняйте фильтр хотя бы через одну замену масла.

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