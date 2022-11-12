Важный момент — владельцы полноприводных авто о нем забывают — журнал За рулем

Важный момент - владельцы полноприводных авто о нем забывают

Совет всем владельцам полноприводных машин с муфтой Haldex: меняйте фильтр хотя бы через одну замену масла.

Volkswagen Caddy Maxi, 2.0TD (110 л.с.), М6

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Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd, Польша
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года
Пробег на момент отчета — 202 000 км

На полноприводном Caddy раз в три года, независимо от времени и пробега, надо менять масло в муфте Haldex, которая подключает заднюю ось. А вот про проверку состояния фильтра — ни слова.

Решил — посмотрю на него при очередной (третьей по счету) замене масла. К крышке фильтра доступ не затруднен.

Когда достал фильтр, ужаснулся от количества накопленной грязи. Менять немедленно!

Важный момент — владельцы полноприводных авто о нем забывают

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Официально на Volkswagen такой фильтр не продается, и аналогов нет.

Поэтому я взял похожий от Volvo XC70 2010 года — подошел идеально. Помимо оригинала много и заменителей — я купил средний по цене фильтр Professional parts (по отзывам, неплохой) за 1500 рублей.

Всем владельцам полноприводных машин с муфтой Haldex советую: меняйте фильтр хотя бы через одну замену масла.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

Volkswagen 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация — "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет...

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