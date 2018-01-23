VW Caddy Maxi после 145 000 км: замена сцепления и другие проблемы

За последний год на одометре семилетнего Caddy прибавилось 20 000 км — для коммерческой модели немного. Машина надежная, однако наступило время дорогостоящих ремонтов.

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Начну с хорошего. В своей надежности Volkswagen Caddy пока не дал повода усомниться. Случись необходимость, без опаски отправлюсь на нем за сотни километров от дома без предварительной подготовки. За истекший год дальних поездок было две — в Санкт-Петербург и Чебоксары. Из них Caddy привез в сумме около 3000 км. А обычная повседневная работа та же, что и шесть предыдущих лет: до офиса и обратно по пробкам да перевозка скарба по редакционным нуждам. Чуть что громоздкое — и зовут Caddy как самого вместительного.

Доставивший прошлой зимой хлопот подогреватель Webasto сейчас не хандрит. Радует, что отсчитанные тогда сервисменам 15 000 рублей не улетели в трубу. По счастью, нынешней «плюсовой» зимой работы у него было немного.

В то же время над Caddy продолжает висеть проклятье битых ветровых стекол. За неполные семь лет стоит уже четвертое! Последний раз решил не шиковать и поставил отечественное, отдав с учетом работ по замене чуть больше 5000 рублей. За полгода нареканий не возникло, но, заглядывая в историю машины, уже морально готов «списать» и его.

Вторая напасть — стойки стабилизатора! Сносив заводские, Кэдди повадился стабильно съедать по комплекту в год. Вроде бы и стоят недорого, и меняются быстро, однако ситуация с качеством запчастей удручает. Надо заставить себя в следующий раз раскошелиться на что-то породистое. Вдруг повезет?

Caddy предстоит очередная замена стоек стабилизатора. Раскошелиться на оригинал за 8000 рублей «душит жаба». Ходят «родные» детали 60 000–70 000 км. Поэтому выгоднее менять на неоригинал (TRW, Lemforder) по 2000 рублей каждые 25 000 км. Тут важен тот факт, что работа мне обходится бесплатно — спасибо нашему техцентру!

Сопливящий задний сальник коленвала обнаружили при замене сцепления. Поменяли и его: на общем фоне затрат обошлось недорого и не придется платить второй раз за работы.

Пришел черед и второй в жизни машины замены масла в муфте Haldex (делаем раз в три года, как того требует производитель). Потратились только на жидкость, работы выполнили силами нашего техцентра: процедура несложная, не требующая специнструмента и специфического опыта. Своими силами провели и очередное ТО‑135 000 км. Для него потребовалось немногое: пять литров масла да три фильтра — масляный, воздушный и салонный. Стандартная программа без дополнительных трат.

И все же обращаться в сторонний сервис пришлось. Появился шум при выжиме сцепления и начал прогрессировать. Ну, при пробеге под 140 000 км имеет право. Почитав интернет-форумы, склонился к мнению, что приходит конец двухмассовому маховику. Однако менять решил все скопом, со сцеплением и выжимным подшипником, чтобы два раза не платить сервисменам за одни и те же операции.

Можно набрать комплект элементов сцепления от разных производителей, но правильнее — одной фирмы. Я отдал предпочтение бренду Sachs.

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У официального дилера только за работу попросили 28 000 рублей, о цене на оригинальные запчасти (даже с учетом скидки для возрастной машины) вообще молчу. Обратился в профильный сервис по рекомендации знакомых, где с меня взяли вдвое меньше — 15 000 рублей, а сделали даже чуть больше: поменяли еще и сальник коленвала. Запчасти подобрал по каталогу и заказал самостоятельно, что дало еще одну статью существенной экономии, хотя сами траты, конечно, копеечными не назовешь.

Нынешний сезон Caddy встретил на шинах Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Почитал результаты зарулевских тестов и похвалы экспертной группы по поводу проходимости позволил себе вольность — выбрал размерность «повыше» штатной. Вместо предписанных Фольксвагеном 205/55 R16 рискнул поставить 205/65 R16.

Caddy переобулся в новые «шиповки» Goodyear UltraGrip Ice Arctic размерностью 205/65 R16. Цена за шину — 6200 рублей.

Не по инструкции, конечно, но уж больно велик соблазн добавить к полноприводной трансмиссии пристойный клиренс. Дорожный просвет вырос на 21 мм: с совсем легковых 155 до более-менее приемлемых 175. Теперь на проселках стал чувствовать себя увереннее. Опасения, что более высокие колеса станут цеплять подкрылки при поворотах, не подтвердились — пространства в колесных арках оказалось с избытком. Даже при полностью загруженной машине, думаю, этого не случится.

Я не лихачу и, возможно, поэтому не ощутил, повлияло ли увеличение профиля на управляемость и устойчивость Caddy. А вот за улучшившуюся плавность хода — плюсую.

Volkswagen Caddy Maxi

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В Москве и области в этом году дефицит снега. Но когда он изредка выпадал, сразу выгонял «кэддик» на мини-тест, чтобы проверить характеристики шин. На снегу и наледи шины оставили крайне приятное впечатление: разгон и торможение очень уверенные. Пробраться по занесенному проселку тоже не проблема, гребут колеса, как будто и нет нескольких сантиметров тяжелого мокрого снега.

Основные же впечатления — асфальтовые. Похвалить шиповки могу за хорошее торможение на влажном асфальте — основном покрытии в мегаполисе в течение зимы. А вот шума могло бы быть меньше. Впрочем, для развозного «каблучка» это не настолько критично, как для легковой машины.

Замены за адекватные деньги нашему «кэддику» на российском рынке нет и уже, наверное, не будет. Значит, ему еще работать и работать. А я буду заботиться о нем так же, как и раньше.

Volkswagen Caddy Maxi

Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd, Польша

Год выпуска — 2013

— 2013 В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года

— c июля 2013 года Пробег на момент отчета — 145 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–145 000 км) *

Расходы на содержание 0–125 000 км — 512 085 руб.

Из них на топливо (ДТ, средний расход 7,7 л/100 км) — 335 871 руб.

Расходы на содержание: 125 000–145 000 км — 180 650 руб.

Из них на топливо (ДТ, средний расход 8,0 л/100 км) — 68 000 руб.

ТО‑135 000 км (самостоятельно) — 5200 руб.

Стойки стабилизатора — 2000 руб.

Масло для муфты Haldex — 850 руб.

Ветровое стекло (с заменой) — 5150 руб.

Комплект сцепления Sachs — 16 000 руб.

Двухмассовый маховик Sachs — 22 000 руб.

Выжимной подшипник Sachs — 2850 руб.

Сальник коленвала — 2800 руб.

Замена сцепления и маховика — 15 000 руб.

Летние шины Dunlop SP Sport Maxx — 16 000 руб.

Зимние шины Goodyear UltraGrip Ice Arctic — 24 800 руб.

Общие расходы — 692 735 руб.

Стоимость 1 км пробега — 4,78 руб.

* Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.

VW Caddy Maxi после 145 000 км: замена сцепления и другие проблемы За последний год на одометре семилетнего Caddy прибавилось 20 000 км — для коммерческой модели немного. Машина надежная, однако наступило время дорогостоящих ремонтов. VW Caddy Maxi после 145 000 км: замена сцепления и другие проблемы