143 500 км с Volkswagen Caddy: время для небольшого тюнинга

На редакционный «каблучок» вместо истершихся штатных шин 205/55 R16 поставили новую шипованную резину на размер побольше — 205/65 R16. Кэдди приподнялся на 20 мм.

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Volkswagen Caddy Maxi

Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd., Польша

— Volkswagen Poznan Ltd., Польша Год выпуска — 2013

— 2013 В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года

— c июля 2013 года Пробег на момент отчета — 143 500 км

Шипованные шины на нашем Caddy за шесть зим полностью истерлись. На замену выбрал Goodyear UltraGrip Ice Arctic — по отзывам, неплохая модель по соотношению качества и цены (комплект обошелся в 24 800 рублей). Но меня больше всего волновал один параметр: подойдет ли Caddy обувь иного размера, не рекомендованного автопроизводителем.

Я хотел установить шины чуть повыше, чтобы увеличить дорожный просвет. Под защитой двигателя (это самая низкая точка) на штатных шинах 205/55 R16 лишь 155 мм, а 205/65 R16 приподнимут автомобиль на 20 мм. Новые шины установил на старые штампованные диски (они еще вполне живые); услуги шиномонтажа обошлись в 2900 рублей. Колёса за арки не задевают (правда, автомобиль я пока не загружал под завязку), да и серьезных изменений в поведении Caddy не заметил.