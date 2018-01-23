143 500 км с Volkswagen Caddy: время для небольшого тюнинга — журнал За рулем

143 500 км с Volkswagen Caddy: время для небольшого тюнинга

На редакционный «каблучок» вместо истершихся штатных шин 205/55 R16 поставили новую шипованную резину на размер побольше — 205/65 R16. Кэдди приподнялся на 20 мм.

Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy

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Volkswagen Caddy Maxi: как здоровье после 125 тыс. км

Volkswagen Caddy Maxi

  • Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd., Польша
  • Год выпуска — 2013 
  • В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года
  • Пробег на момент отчета — 143 500 км

Шипованные шины на нашем Caddy за шесть зим полностью истерлись. На замену выбрал Goodyear UltraGrip Ice Arctic — по отзывам, неплохая модель по соотношению качества и цены (комплект обошелся в 24 800 рублей). Но меня больше всего волновал один параметр: подойдет ли Caddy обувь иного размера, не рекомендованного автопроизводителем.

Я хотел установить шины чуть повыше, чтобы увеличить дорожный просвет. Под защитой двигателя (это самая низкая точка) на штатных шинах 205/55 R16 лишь 155 мм, а 205/65 R16 приподнимут автомобиль на 20 мм. Новые шины установил на старые штампованные диски (они еще вполне живые); услуги шиномонтажа обошлись в 2900 рублей. Колёса за арки не задевают (правда, автомобиль я пока не загружал под завязку), да и серьезных изменений в поведении Caddy не заметил.

  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

Volkswagen 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация — "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет...

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