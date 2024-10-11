Санкции плюс логистика: цены на запчасти для машин выросли до 78%

Больше всего с начала года подорожали детали на европейские и японские авто

С начала 2024 года цены на запчасти для некоторых автомобилей выросли на 78%, что особенно сильно затронуло европейские и японские марки. Например, стоимость комплектующих для автомобилей концерна VAG, включая Volkswagen и Audi, увеличилась почти вдвое.

По данным страховых компаний, в 2024 году запчасти для иностранных автомобилей подорожали в среднем на 2,6% для американских, 6,2% для японских и 8,9% для европейских моделей. Skoda лидирует по росту цен с 78,9%. В то же время, для корейских Hyundai и Kia рост составил всего 0,6-2,6%.

Для популярных марок наблюдается значительное увеличение цен: у Subaru на 29,1%, Land Rover на 20,4%. В то же время Ford и Lexus продемонстрировали снижение цен на 0,7% и 7,6% соответственно. Общий рост цен на запчасти для автомобилей VAG составил 260% с 2022 года.

Основными факторами роста цен являются изменения в логистике и поставках, которые вынуждают страховые компании регулярно пересчитывать стоимость полисов каско. При этом, несмотря на наличие неоригинальных запчастей, большинство страховщиков предпочитает использовать оригинальные детали, если это возможно.

Динамика цен также затрагивает редкие запчасти, стоимость доставки которых значительно увеличилась. Страховые компании учитывают это в своих расчетах, что влияет на конечные цены полисов. В то время как владельцы автомобилей чаще всего обращают внимание на мощность и расход топлива автомобиля, о расходах на запчасти и страховку чаще всего забывают.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Известия»