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Санкции плюс логистика: цены на запчасти для машин выросли до 78%

Больше всего с начала года подорожали детали на европейские и японские авто

С начала 2024 года цены на запчасти для некоторых автомобилей выросли на 78%, что особенно сильно затронуло европейские и японские марки. Например, стоимость комплектующих для автомобилей концерна VAG, включая Volkswagen и Audi, увеличилась почти вдвое.

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По данным страховых компаний, в 2024 году запчасти для иностранных автомобилей подорожали в среднем на 2,6% для американских, 6,2% для японских и 8,9% для европейских моделей. Skoda лидирует по росту цен с 78,9%. В то же время, для корейских Hyundai и Kia рост составил всего 0,6-2,6%.

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Для популярных марок наблюдается значительное увеличение цен: у Subaru на 29,1%, Land Rover на 20,4%. В то же время Ford и Lexus продемонстрировали снижение цен на 0,7% и 7,6% соответственно. Общий рост цен на запчасти для автомобилей VAG составил 260% с 2022 года.

Основными факторами роста цен являются изменения в логистике и поставках, которые вынуждают страховые компании регулярно пересчитывать стоимость полисов каско. При этом, несмотря на наличие неоригинальных запчастей, большинство страховщиков предпочитает использовать оригинальные детали, если это возможно.

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Динамика цен также затрагивает редкие запчасти, стоимость доставки которых значительно увеличилась. Страховые компании учитывают это в своих расчетах, что влияет на конечные цены полисов. В то время как владельцы автомобилей чаще всего обращают внимание на мощность и расход топлива автомобиля, о расходах на запчасти и страховку чаще всего забывают.

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Источник: «Известия»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 23
11.10.2024
Фото:Depositphotos
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