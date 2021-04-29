Эндоскопы для вашего авто: экспертиза «За рулем»

Изучили четыре прибора из разных ценовых групп.

Зачем эндоскоп автомобилисту?

Хирург, прежде чем хватать скальпель, пытается провести диагностику, заглянуть «внутрь» пациента. То же относится и к автомобилю: разбирать различные узлы и агрегаты трудоемко, дорого, а бывает, что и бесполезно: причина неисправности может сидеть в ином месте.

В политехническом словаре полувековой давности эндоскоп (éndon — «внутри» + scopéō — «смотрю» в переводе с греческого) значится как прибор в виде трубки, «снабженной осветительной аппаратурой и оптической системой». По сути с тех пор ничего не изменилось, хотя устройство для заглядывания во всякие укромные места стало миниатюрным и доступным. И теперь это не трубка с окуляром, в который диагност смотрел глазом, а зонд с миниатюрной видеокамерой, передающей изображение на экран.

Что можно проверить эндоскопом?

Цилиндропоршневая группа. Можно осмотреть поверхности цилиндров на предмет сохранности хона и наличия задиров. На днище поршня и поверхности головки блока цилиндров оценить количество нагара. А также увидеть состояние клапанов и даже проверить состояние седел.

Можно осмотреть поверхности цилиндров на предмет сохранности хона и наличия задиров. На днище поршня и поверхности головки блока цилиндров оценить количество нагара. А также увидеть состояние клапанов и даже проверить состояние седел. Каталитический нейтрализатор. Вывернув первый лямбда-зонд, можно оценить состояние керамических сот на предмет их разрушения. Если на машине установлен катколлектор, то разрушение сот особенно опасно из-за возможности заброса керамических крошек в цилиндр. Также можно определить забивание сот частицами нагара, что снижает пропускную способность.

Вывернув первый лямбда-зонд, можно оценить состояние керамических сот на предмет их разрушения. Если на машине установлен катколлектор, то разрушение сот особенно опасно из-за возможности заброса керамических крошек в цилиндр. Также можно определить забивание сот частицами нагара, что снижает пропускную способность. Впускной тракт. Проверяем состояние (люфт) заслонок управления длиной впускного трубопровода, а также количество отложений из системы вентиляции картера.

Проверяем состояние (люфт) заслонок управления длиной впускного трубопровода, а также количество отложений из системы вентиляции картера. Турбокомпрессор. Можно посмотреть на состояние рабочих колес, а также клапанов перепуска и управляемых сопловых аппаратов.

Можно посмотреть на состояние рабочих колес, а также клапанов перепуска и управляемых сопловых аппаратов. Коробка передач. У некоторых коробок можно оценить состояние механизма переключения, вилок, а также шестерен.

У некоторых коробок можно оценить состояние механизма переключения, вилок, а также шестерен. Главные передачи. Оцениваем состояние зубьев шестерен и дифференциала.

Оцениваем состояние зубьев шестерен и дифференциала. Глушитель и резонатор. Осматриваем их полости на предмет коррозии, разрушения перегородок, а также наличия большого количества воды.

Осматриваем их полости на предмет коррозии, разрушения перегородок, а также наличия большого количества воды. Утечка любых жидкостей из труднодоступных мест. Позволит во многих случаях даже без подъемника определить места течей.

Позволит во многих случаях даже без подъемника определить места течей. Поддон картера. При сливе масла можно проверить наличие и следы работы форсунок, подающих струйки масла на днища поршней.

При сливе масла можно проверить наличие и следы работы форсунок, подающих струйки масла на днища поршней. Системы охлаждения и кондиционирования. Осматриваем пространство между конденсатором кондиционера и радиатором системы охлаждения на предмет зарастания грязью. Проверяем полости отопителя на предмет загрязнений, плесени, попадания посторонних предметов и поломок заслонок.

Осматриваем пространство между конденсатором кондиционера и радиатором системы охлаждения на предмет зарастания грязью. Проверяем полости отопителя на предмет загрязнений, плесени, попадания посторонних предметов и поломок заслонок. Скрытые полости кузова. Можно оценить наличие и состояние антикора, есть ли коррозия или следы кузовного ремонта.

Можно оценить наличие и состояние антикора, есть ли коррозия или следы кузовного ремонта. Люк в крыше. Проверяем состояние дренажных шлангов и механизма привода люка на предмет засорения грязью и листьями.

Опустив стекло, можно легко проникнуть в полость двери для осмотра на предмет коррозии, наличия или отсутствия антикора, а также следов рихтовки панелей.

С помощью дополнительных насадок — крючков, магнитиков и тому подобного удобно доставать упавшие гаечки и прочую мелочевку. Или протягивать провода в скрытых местах.

Программа и методика испытаний

Для экспертизы мы приобрели четыре электронных эндоскопа по цене от 700 до 17 000 рублей.

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Оценка эргономики: от удобства пользования приборами до простоты сохранения данных в смартфоне или на компьютере.

Проверка качества изображения:

на компрессорном колесе турбокомпрессора с длинным изогнутым входным патрубком;

при осмотре трещин улитки турбины в районе клапана перепуска газов;

при осмотре внутренней поверхности стронгера (пламягасителя выхлопной системы);

при осмотре внутренней поверхности масляного фильтра;

при осмотре внутренней поверхности сетчатого фильтра.

Предуведомление

Высказанное нами мнение относится только к конкретной выборке изделий и не может служить основанием для оценки одноименной продукции в целом.

USB-Видеоэндоскоп IC-V99, страна не указана. 1 — Рабочее колесо компрессора; 2 — трещина улитки турбины возле перепускного клапана; 3 — внутренняя поверхность стронгера; 4 — внутренности масляного фильтра; 5 — сетчатый металлический фильтр. Примерная цена 700 ₽

Заявленная длина зонда 2 м

Фокусное расстояние от 30 мм

Заявленный угол обзора 70 град

Диаметр камеры 5,5 мм

Разрешение камеры 0,3 Мп; 640×480 п

Работает в паре со смартфоном на платформе Android или с ПК на ОС Windows. Сигнал передается через разъем USB и микро-USB. Для современных смартфонов с USB типа C нужен переходник. Скачанное на компьютер или смартфон приложение позволяет сохранять фото и видео.

В комплект входит зеркальный наконечник, позволяющий осматривать объекты сбоку от камеры, а также крючок и магнитная ловушка. Рабочая зона подсвечивается шестью светодиодами, имеющими три градации яркости. Провод мягкий, что не позволяет протолкнуть его в изогнутые каналы и, тем более, обеспечить наведение на объект в глубине полости.

Качество изображения настолько низкое, что едва позволяет понять, что находится перед камерой. Реальное фокусное расстояние 15–30 мм, но у камеры очень низкая светосила. Изображение хуже, чем у первых камер сотовых телефонов.

Недорогая игрушка — рекомендовать не можем. Видеоэндоскоп промышленный IC-V127, КНР. 1 — Рабочее колесо компрессора; 2 — трещина улитки турбины возле перепускного клапана; 3 — внутренняя поверхность стронгера; 4 — внутренности масляного фильтра; 5 — сетчатый металлический фильтр. Примерная цена 4000 ₽

Заявленная длина зонда 3 м

Фокусное расстояние 3–500 см

Заявленный угол обзора 70 град

Диаметр камеры 5,5 мм

Разрешение камеры 640×480 п

Эндоскоп имеет встроенный аккумулятор, заряжаемый по кабелю с наконечником микро-USB от любого телефонного зарядника. Полная зарядка обеспечивает около полутора часов съемки. Изображение выводится на цветной дисплей с диагональю 2,4 дюйма. На конце длинного жесткого зонда расположены камера и шесть светодиодов с тремя режимами яркости. Возможность проникновения зонда в скрытые полости хорошая. Но ввести трехметровый зонд в узкие каналы на полную длину проблематично.

Прибор укомплектован насадками для бокового обзора, крючком и магнитом. Фото и видео можно сохранять на карту памяти микроSD емкостью до 64 Гб и просматривать на компьютере. Но после каждой установки карты эндоскоп требует отформатировать ее. Реальное фокусное расстояние — от 15 мм и до бесконечности.

Качество изображения камеры разрешением 0,3 Мп дает возможность обнаружить серьезные, крупные повреждения, но не позволяет рассмотреть мелкие детали.

Недешевая игрушка для любителей гаджетов — рекомендовать не можем.

Видеоэндоскоп управляемый IC-V805 1W, КНР. 1 — Рабочее колесо компрессора; 2 — трещина улитки турбины возле перепускного клапана. Примерная цена 17 000 ₽

Заявленная длина зонда 80 см

Фокусное расстояние 20–60 см

Заявленный угол обзора 70 град

Диаметр камеры 8,5 мм

Разрешение камеры 1 Мп; 1280×720 п

Самый дорогой в нашей выборке прибор представляет собой, по сути, приставку к смартфону, работающему на Android. У него отсутствует источник питания и дисплей. Остается лишь видеокамера с неплохим разрешением и регулируемой подсветкой шестью светодиодами. Главная фишка в том, что с помощью колесика на рукоятке камеру на конце кабеля можно поворачивать на 180 градусов. Конструкция довольно нежная, а потому никаких насадок на наконечник с камерой не предусмотрено. Смартфон с помощью магнитной опоры крепится к устройству.

Входящим в комплект проводом смартфон соединяется с гнездом микро-USB на устройстве. Изображение понравилось, но тест закончить не удалось. Гнездо под кабель в ходе испытаний начало шататься и оторвалось совсем. Удивительно, почему у прибора столь слабый разъем малого формата. По-хорошему, там должен быть или большой порт USB-A, или хотя бы более прочный USB-C. Ведь устройство должно использоваться в условиях гаража, где условия не очень тепличные.

Очень дорого и ненадежно — рекомендовать не можем. Видеоэндоскоп Launch VSB-800, КНР. 1 — Рабочее колесо компрессора; 2 — трещина улитки турбины возле перепускного клапана; 3 — внутренняя поверхность стронгера; 4 — внутренности масляного фильтра; 5 — сетчатый металлический фильтр. Примерная цена 8000 ₽

Заявленная длина зонда 1 м

Фокусное расстояние 3–300 см

Заявленный угол обзора не указан

Диаметр камеры 5,5 мм

Разрешение камеры 12800×720 п

Устройство солидной фирмы не стали снабжать русскоязычной инструкцией. Работает от четырех батареек формата АА. Изображения сохраняются во встроенной памяти устройства. Дисплей имеет не очень качественную цветопередачу. Реальное фокусное расстояние — от 7 мм до бесконечности. Устройство имеет пятипозиционный цифровой зум. Кабель жесткий, что позволяет проникать в неглубокие полости сложной формы.

Эндоскоп, с учетом цены, мог бы заслужить довольно высокую оценку, если бы не поломка. Наконечник в момент вытягивания зонда из полости двери оторвался от кабеля, обнажив плату с камерой и микросхемами. После этого шуткой выглядит использование крючка, который по резьбе должен наворачиваться на наконечник, позволяя вытягивать из скрытых полостей какие-то объекты. В таком варианте использования наконечник точно оторвется.

Это — прибор, а не игрушка, но из-за поломки рекомендовать не можем.

Зонды всех эндоскопов с трудом смогли преодолеть изогнутый входной патрубок компрессора. При этом показать нужную зону уже довольно трудно. Лучше всех это делает IC-V805 благодаря поворотному наконечнику. У самого дорогого эндоскопа IC-V805 оторвался разъем микроUSB. Гарантия — долой. Зато можно рассмотреть внутреннее устройство изделия за 17 000 рублей. У эндоскопа Launch VSB‑800 отвалился наконечник, обнажив нежные потрошки. А если бы наконечник остался в цилиндре двигателя?

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ Проникающая способность Провод пробирается по каналам не так, как показывают в кино, где фантастический червь быстро пролетает внутрь по сложным каналам. Эндоскоп с мягким зондом-кабелем не пролезет ни в какую полость сложной конфигурации, застряв на первом же изгибе. С жестким кабелем можно проникнуть даже в изогнутый канал с переменным радиусом, но путь с острыми углами в форме буквы Z ни один зонд не преодолеет. И уж совсем сложно будет заставить камеру «смотреть» туда, куда нужно. А если на пути попадется вязкий антикор или нагар — она и вовсе ослепнет.

Выводы

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Несмотря на огромный разброс цен, все опробованные эндоскопы подойдут скорее для ознакомления с общими принципами их работы, но не для профессионального использования. Простые модели помогут разглядеть крупный, хорошо заметный дефект или объект — только отдавайте предпочтение эндоскопам с регулируемой подсветкой (будет меньше бликов) и фокусным расстоянием не более 40–50 мм . Если такой удастся найти в пределах пары тысяч рублей — есть смысл взять в запас: это лучше, чем ничего.

Но для сложных задач — осмотра цилиндропоршневой группы или клапанов — нужен уже серьезный эндоскоп с поворотным наконечником и качественной картинкой. В этом случае лучше обратиться на сервис, где есть более совершенный прибор ценой в 30–40 тысяч рублей и больше. И обязательно — грамотный диагност.

Всем счастливого пути и подольше обходиться без помощи эндоскопов!

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