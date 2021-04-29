Эндоскопы для вашего авто: экспертиза «За рулем»

Зачем эндоскоп автомобилисту?
Хирург, прежде чем хватать скальпель, пытается провести диагностику, заглянуть «внутрь» пациента. То же относится и к автомобилю: разбирать различные узлы и агрегаты трудоемко, дорого, а бывает, что и бесполезно: причина неисправности может сидеть в ином месте.
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В политехническом словаре полувековой давности эндоскоп (éndon — «внутри» + scopéō — «смотрю» в переводе с греческого) значится как прибор в виде трубки, «снабженной осветительной аппаратурой и оптической системой». По сути с тех пор ничего не изменилось, хотя устройство для заглядывания во всякие укромные места стало миниатюрным и доступным. И теперь это не трубка с окуляром, в который диагност смотрел глазом, а зонд с миниатюрной видеокамерой, передающей изображение на экран.
Что можно проверить эндоскопом?
- Цилиндропоршневая группа. Можно осмотреть поверхности цилиндров на предмет сохранности хона и наличия задиров. На днище поршня и поверхности головки блока цилиндров оценить количество нагара. А также увидеть состояние клапанов и даже проверить состояние седел.
- Каталитический нейтрализатор. Вывернув первый лямбда-зонд, можно оценить состояние керамических сот на предмет их разрушения. Если на машине установлен катколлектор, то разрушение сот особенно опасно из-за возможности заброса керамических крошек в цилиндр. Также можно определить забивание сот частицами нагара, что снижает пропускную способность.
- Впускной тракт. Проверяем состояние (люфт) заслонок управления длиной впускного трубопровода, а также количество отложений из системы вентиляции картера.
- Турбокомпрессор. Можно посмотреть на состояние рабочих колес, а также клапанов перепуска и управляемых сопловых аппаратов.
- Коробка передач. У некоторых коробок можно оценить состояние механизма переключения, вилок, а также шестерен.
- Главные передачи. Оцениваем состояние зубьев шестерен и дифференциала.
- Глушитель и резонатор. Осматриваем их полости на предмет коррозии, разрушения перегородок, а также наличия большого количества воды.
- Утечка любых жидкостей из труднодоступных мест. Позволит во многих случаях даже без подъемника определить места течей.
- Поддон картера. При сливе масла можно проверить наличие и следы работы форсунок, подающих струйки масла на днища поршней.
- Системы охлаждения и кондиционирования. Осматриваем пространство между конденсатором кондиционера и радиатором системы охлаждения на предмет зарастания грязью. Проверяем полости отопителя на предмет загрязнений, плесени, попадания посторонних предметов и поломок заслонок.
- Скрытые полости кузова. Можно оценить наличие и состояние антикора, есть ли коррозия или следы кузовного ремонта.
- Люк в крыше. Проверяем состояние дренажных шлангов и механизма привода люка на предмет засорения грязью и листьями.
С помощью дополнительных насадок — крючков, магнитиков и тому подобного удобно доставать упавшие гаечки и прочую мелочевку. Или протягивать провода в скрытых местах.
Программа и методика испытаний
Для экспертизы мы приобрели четыре электронных эндоскопа по цене от 700 до 17 000 рублей.
Оценка эргономики: от удобства пользования приборами до простоты сохранения данных в смартфоне или на компьютере.
Проверка качества изображения:
- на компрессорном колесе турбокомпрессора с длинным изогнутым входным патрубком;
- при осмотре трещин улитки турбины в районе клапана перепуска газов;
- при осмотре внутренней поверхности стронгера (пламягасителя выхлопной системы);
- при осмотре внутренней поверхности масляного фильтра;
- при осмотре внутренней поверхности сетчатого фильтра.
Предуведомление
Высказанное нами мнение относится только к конкретной выборке изделий и не может служить основанием для оценки одноименной продукции в целом.
|Примерная цена 700 ₽
Заявленная длина зонда 2 м
Фокусное расстояние от 30 мм
Заявленный угол обзора 70 град
Диаметр камеры 5,5 мм
Разрешение камеры 0,3 Мп; 640×480 п
Работает в паре со смартфоном на платформе Android или с ПК на ОС Windows. Сигнал передается через разъем USB и микро-USB. Для современных смартфонов с USB типа C нужен переходник. Скачанное на компьютер или смартфон приложение позволяет сохранять фото и видео.
В комплект входит зеркальный наконечник, позволяющий осматривать объекты сбоку от камеры, а также крючок и магнитная ловушка. Рабочая зона подсвечивается шестью светодиодами, имеющими три градации яркости. Провод мягкий, что не позволяет протолкнуть его в изогнутые каналы и, тем более, обеспечить наведение на объект в глубине полости.
Качество изображения настолько низкое, что едва позволяет понять, что находится перед камерой. Реальное фокусное расстояние 15–30 мм, но у камеры очень низкая светосила. Изображение хуже, чем у первых камер сотовых телефонов.
Недорогая игрушка — рекомендовать не можем.
|Примерная цена 4000 ₽
Заявленная длина зонда 3 м
Фокусное расстояние 3–500 см
Заявленный угол обзора 70 град
Диаметр камеры 5,5 мм
Разрешение камеры 640×480 п
Эндоскоп имеет встроенный аккумулятор, заряжаемый по кабелю с наконечником микро-USB от любого телефонного зарядника. Полная зарядка обеспечивает около полутора часов съемки. Изображение выводится на цветной дисплей с диагональю 2,4 дюйма. На конце длинного жесткого зонда расположены камера и шесть светодиодов с тремя режимами яркости. Возможность проникновения зонда в скрытые полости хорошая. Но ввести трехметровый зонд в узкие каналы на полную длину проблематично.
Прибор укомплектован насадками для бокового обзора, крючком и магнитом. Фото и видео можно сохранять на карту памяти микроSD емкостью до 64 Гб и просматривать на компьютере. Но после каждой установки карты эндоскоп требует отформатировать ее. Реальное фокусное расстояние — от 15 мм и до бесконечности.
Качество изображения камеры разрешением 0,3 Мп дает возможность обнаружить серьезные, крупные повреждения, но не позволяет рассмотреть мелкие детали.
Недешевая игрушка для любителей гаджетов — рекомендовать не можем.
|Примерная цена 17 000 ₽
Заявленная длина зонда 80 см
Фокусное расстояние 20–60 см
Заявленный угол обзора 70 град
Диаметр камеры 8,5 мм
Разрешение камеры 1 Мп; 1280×720 п
Самый дорогой в нашей выборке прибор представляет собой, по сути, приставку к смартфону, работающему на Android. У него отсутствует источник питания и дисплей. Остается лишь видеокамера с неплохим разрешением и регулируемой подсветкой шестью светодиодами. Главная фишка в том, что с помощью колесика на рукоятке камеру на конце кабеля можно поворачивать на 180 градусов. Конструкция довольно нежная, а потому никаких насадок на наконечник с камерой не предусмотрено. Смартфон с помощью магнитной опоры крепится к устройству.
Входящим в комплект проводом смартфон соединяется с гнездом микро-USB на устройстве. Изображение понравилось, но тест закончить не удалось. Гнездо под кабель в ходе испытаний начало шататься и оторвалось совсем. Удивительно, почему у прибора столь слабый разъем малого формата. По-хорошему, там должен быть или большой порт USB-A, или хотя бы более прочный USB-C. Ведь устройство должно использоваться в условиях гаража, где условия не очень тепличные.
Очень дорого и ненадежно — рекомендовать не можем.
|Примерная цена 8000 ₽
Заявленная длина зонда 1 м
Фокусное расстояние 3–300 см
Заявленный угол обзора не указан
Диаметр камеры 5,5 мм
Разрешение камеры 12800×720 п
Устройство солидной фирмы не стали снабжать русскоязычной инструкцией. Работает от четырех батареек формата АА. Изображения сохраняются во встроенной памяти устройства. Дисплей имеет не очень качественную цветопередачу. Реальное фокусное расстояние — от 7 мм до бесконечности. Устройство имеет пятипозиционный цифровой зум. Кабель жесткий, что позволяет проникать в неглубокие полости сложной формы.
Эндоскоп, с учетом цены, мог бы заслужить довольно высокую оценку, если бы не поломка. Наконечник в момент вытягивания зонда из полости двери оторвался от кабеля, обнажив плату с камерой и микросхемами. После этого шуткой выглядит использование крючка, который по резьбе должен наворачиваться на наконечник, позволяя вытягивать из скрытых полостей какие-то объекты. В таком варианте использования наконечник точно оторвется.
Это — прибор, а не игрушка, но из-за поломки рекомендовать не можем.
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Проникающая способность
Провод пробирается по каналам не так, как показывают в кино, где фантастический червь быстро пролетает внутрь по сложным каналам. Эндоскоп с мягким зондом-кабелем не пролезет ни в какую полость сложной конфигурации, застряв на первом же изгибе. С жестким кабелем можно проникнуть даже в изогнутый канал с переменным радиусом, но путь с острыми углами в форме буквы Z ни один зонд не преодолеет. И уж совсем сложно будет заставить камеру «смотреть» туда, куда нужно. А если на пути попадется вязкий антикор или нагар — она и вовсе ослепнет.
Выводы
Несмотря на огромный разброс цен, все опробованные эндоскопы подойдут скорее для ознакомления с общими принципами их работы, но не для профессионального использования. Простые модели помогут разглядеть крупный, хорошо заметный дефект или объект — только отдавайте предпочтение эндоскопам с регулируемой подсветкой (будет меньше бликов) и фокусным расстоянием не более 40–50 мм. Если такой удастся найти в пределах пары тысяч рублей — есть смысл взять в запас: это лучше, чем ничего.
Но для сложных задач — осмотра цилиндропоршневой группы или клапанов — нужен уже серьезный эндоскоп с поворотным наконечником и качественной картинкой. В этом случае лучше обратиться на сервис, где есть более совершенный прибор ценой в 30–40 тысяч рублей и больше. И обязательно — грамотный диагност.
Всем счастливого пути и подольше обходиться без помощи эндоскопов!
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