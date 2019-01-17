Как найти толкового диагноста

Попасть на прием к грамотному специалисту автосервиса, не тратя деньги и время на дилетантов, не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Найти хороший автосервис — это как хорошего врача разыскать. В поисках причины неисправности мы сначала посещаем несколько посредственных СТО, где безрезультатно теряем время и деньги. Набив немало шишек, добираемся до квалифицированного мастера, но к этому моменту становимся «изначально недовольным клиентом», возмущенным неграмотностью сервисменов и высокими ­расценками на работы.

Что почем

Под крышей форума диагностов собираются все сословия из этой сферы. Признанные гуру, эксперты и профессионалы из разных областей — рядом с квалифицированными мастерами, которые стремятся повысить свой уровень и заявить о себе. Есть и представители официальных дилеров, составляющие на олимпиадах хорошую конкуренцию независимым коллегам.

Материалы по теме Дорогостоящие ошибки при ремонте автомобиля

Полноценная качественная диагностика автомобильных систем с применением соответствующего оборудования стоит около 1500 рублей. Меньше хороший специалист не возьмет. Профессиональное оборудование (сканер, осциллограф, всяческие наборы для проверки отдельных систем), необходимое для полноценной диагностики, стоит больших денег. А еще специалист вынужден тратиться на постоянное повышение квалификации: платное обучение, семинары, форумы. Без этого невозможно предоставлять качественные услуги.

Диагност-недоучка, который возьмет немного, способен считать ошибки и, возможно, даже определит простейшую неисправность, но спасует перед более сложными случаями, что впоследствии обернется солидными потерями времени и денег. Бывает, что человек успевает поменять несколько исправных дорогостоящих деталей и совершить пару повторных визитов к псевдодиагностам, прежде чем окажется у квалифицированного мастера с «жадным» ценником, который вычислит истинную причину неисправности. А ведь из-за ошибочных диагнозов иногда даже вскрывают мотор и автоматическую коробку! Ремонт таких агрегатов обходится в десятки тысяч рублей, и нестерпимо обидно, если эти деньги потрачены впустую.

Ассоциативное мышление

Мобильное приложение Motordata OBD позволяет считывать коды ошибок и контролировать основные параметры автомобиля через разъем OBD. Этим инструментом может пользоваться любой автовладелец, купивший ELM-адаптер. А еще можно открыть список диагностов‑профессионалов, участвовавших в олимпиадах.

Сейчас многие профессионалы объединяются в группы, чтобы сообща отстаивать свои интересы. Лет десять назад была сделана попытка создать Союз автомобильных диагностов, но он впал в спячку, поскольку участникам не хватало «союзнического» опыта. Недавно подобное сообщество стало возрождаться — после проведения первой масштабной олимпиады диагностов по всей стране. Для оценки уровня конкурсантов привлекали признанных экспертов и практикующих профессионалов в этой области. Это и стало основой для создания полноценного сообщества.

Чем сообщество может помочь рядовому автомобилисту? Самое главное — оно взялось за соста­вление долгожданного реестра профессионалов. Это список участников олимпиад, включающий призеров и судей. Это признанные эксперты и диагносты, живущие и работающие в разных городах страны, прошедшие полноценную жесткую проверку. Их имена, специализацию и контакты можно найти на сайте https://autodata.ru/training/master/, а также в мобильном приложении Motordata OBD, которое работает на платформе Android и заточено под простейшую ­диагностику автомобиля через разъем OBD.

В базе уже собрано 120–130 человек, и она постепенно пополняется. Если ближайший специалист находится далеко от вас, всё равно есть смысл с ним связаться — возможно, он посоветует толкового диагноста в вашем городе. В любом случае заглянуть в реестр будет нелишне — большинству автовладельцев его подсказки помогут сберечь нервы и деньги.