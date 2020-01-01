3 ошибки водителей, которые губят кондиционер

А вы знали, что на некоторых автомобилях даже нельзя ездить, если у них неисправен кондиционер?

В двух словах напомню, как работает кондиционер. Компрессор сжимает хладагент (теплоноситель), который при этом нагревается. Далее теплоноситель охлаждается в конденсаторе (теплообменнике, стоящем перед радиатором двигателя) и переходит в жидкое состояние. Затем хладагент попадает в дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура резко снижаются. Это позволяет охладить воздух в испарителе, расположенном в корпусе отопителя. Из испарителя хладагент поступает в компрессор.

1. Занимаются мойкой своими силами без знания матчасти

Многие автомобилисты знают, что для хорошего охлаждения двигателя в летнюю жару необходимо раз в год, ну или в крайнем случае раз в два, промывать радиатор. Тут не поспоришь. Но все просто было на автомобилях без кондиционеров. У современных машин перед радиатором охлаждения двигателя установлен конденсатор кондиционера. Часто между ними скапливается так много грязи, что к радиатору двигателя практически не поступает воздух. Тут без мойки не обойтись.

При самостоятельной мойке легко навредить. Погнете пластины конденсатора, и кондиционер будет работать еще хуже, а двигатель вообще может перегреться.

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Промывать нужно струей воды под умеренным напором. А если загрязнения сильные, то лучше обратиться к профессионалам или провести работу самостоятельно, но со снятым передним бампером и разъединением теплообменников двигателя и кондиционера. Работа непростая, но она того стоит.

Некоторые сервисы, занимающиеся обслуживанием кондиционеров, освоили технологию безразборной промывки радиаторов с помощью хитрых приспособлений и особой химии. Получается так, к сожалению, не на всех машинах. При удачном раскладе подобная работа в Москве обойдется в сумму от 1500 рублей.

2. Не следят за чистотой трубок кондиционера

Во многих автомобилях трубки кондиционера, подводящие и отводящие хладагент, закреплены так, что значительные их участки проходят в непосредственной близости от стальных элементов кузова автомобиля.

Если трубка идет вдоль горизонтальной полки лонжерона, то в зазоре может накапливаться дорожная грязь, пропитанная реагентами.

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Трубки кондиционера выполнены из алюминия, который по отношению к стали кузова является протектором. В теории электрохимической защиты протекторами называются металлы, которые, разрушаясь сами, защищают от коррозии основной металл. В вашем-то автомобиле лонжерон не прогниет, а вот трубки кондиционера, которые то влажные, то горячие, то холодные, да еще в присутствии соляных растворов с дороги, могут корродировать. Система кондиционирования разгерметизируется, придется менять недешевые трубки, вакуумировать и заправлять систему.

Совет простой. Промывайте такие места водой как можно чаще. А при наличии следов начала коррозионных разрушений обработайте эти места защитными составами. Причем цинкосодержащие препараты не помогут: цинк алюминий не защищает. Нужны изолирующие препараты типа Мовиля.

3. Откладывают ремонт до весны

Ближе к концу сезона вы заметили, что кондиционер холодит слабо, а затем и вовсе перестал включаться? Ну, дело-то к зиме, а по весне и заправим, скажет иной автовладелец. И зачастую будет неправ. Конечно, систему кондиционирования лучше всегда иметь в полной боевой готовности. Но при одном конструктивном исполнении элементов системы действительно можно повременить до весны, а вот при другом всё может закончиться печально. Разница в способе включения компрессора кондиционера.

У одних моделей (чаще более старых конструкций) включение-выключение компрессора происходит за счет подсоединения самого компрессора к постоянно вращающемуся (при работе двигателя) шкиву. При отключенной системе кондиционирования вращается только шкив на подшипнике, а начинка компрессора неподвижна.

На фото слева компрессор кондиционера Kia ceed прошлого поколения с перепускным клапаном — такая конструкция требует более заботливого отношения. На фото справа — компрессор Chevrolet Cobalt с электромагнитной муфтой. Нет хладагента или кондиционер не включили — он превращается в кронштейн ролика, по которому «бежит» ремень привода вспомогательных агрегатов.

Более современные компрессоры, снабженные перепускным клапаном, вращаются при работающем моторе всегда. Качают они хладагент по системе или он крутится только внутри его корпуса, зависит от положения этого клапана.

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В чем опасность? Да в том, что если система кондиционирования стала негерметичной, то компрессор не включится, но будет продолжать вращаться, а длительная эксплуатация в таком режиме может привести к задирам его поршневой части. Это приведет к остановке вала и шкива компрессора. Задерется и слетит ремень привода вспомогательных агрегатов, что у части автомобилей может остановить насос системы охлаждения двигателя. А еще ошметки приводного ремня могут попасть под ремень ГРМ. Тот порвется, клапаны встретятся с поршнями, и тогда предстоит дорогой ремонт мотора.

Как, не особо разбираясь в конструкции автомобиля, отличить одну конструкцию компрессора от другой? Все просто. Если при включении кондиционера раздается довольно громкий металлический лязг из-под капота, то радуйтесь: у вас сработала электромагнитная муфта. А это значит, что в теории, с незаправленным кондиционером, можно ездить годами. Но лучше не проверять эту теорию на практике.

Следите за исправностью кондиционера в своем автомобиле, и он будет вам надежным помощником, независимо от погоды снаружи.

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