Мифы и немного правды про автокондиционер

Некоторые автомобилисты панически боятся пользоваться кондиционером. А зря, ведь по статистике в жару вероятность попасть в ДТП с выключенным кондиционером выше.

В эпоху гаджетов и дронов многие современники готовы даже в испепеляющую жару игнорировать кондиционер. Но почему? Самый распространенный ответ хорошо известен: мол, это — вредно! Действительно, простудные заболевания в летнюю жару — обычное дело. И виноваты как раз вентиляторы, кондиционеры и прочие источники насморков, ларингитов, ангин и даже пневмоний. А коли так, то про кондей лучше забыть. Особенно сейчас, когда повсюду прячутся какие-то непонятные вирусы.

Электричество тоже опасно

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Спору нет, простудиться от кондишена ничего не стоит. И в машине, и на работе, и дома. Направьте на спящего человека мощный поток холодного воздуха — наутро можете вызывать ему «скорую». Но с таким же успехом можно отказаться пользоваться электричеством: оно тоже способно причинить вред здоровью. Между тем, кондиционер для современного человека — это не выпендреж, а средство создания комфортной и безопасной здоровью жизни. Как утверждают эксперты немецкого клуба AvD — Automobilclub von Deutschland, — именно отсутствие кондиционера в жаркое время года является причиной многочисленных аварий. По результатам их исследований, повышение температуры в салоне автомобиля от «комнатной» до 32°C увеличивает опасность возникновения ДТП примерно на 15%, а при достижении 37°С — уже на 35%. Такие автомобили представляют опасность не только для их водителя и пассажиров, но и для остальных участников движения. Ведь машина, водителя которой хватил тепловой удар, становится неуправляемой.

Впрочем, дьявол прячется в мелочах. Правила пользования системами кондиционирования хорошо известны — глупо ими пренебрегать. Какая бы жара ни царила за бортом, не нужно устанавливать перепад температур более 6–8 градусов. Более высокую разницу человеческий организм переносит с трудом: для него это слишком сильный стресс. То же касается дистанционного пуска мотора автомобиля, кондиционер которого выставлен на сильный холод: садиться в охлажденный салон с солнцепека, конечно же, приятно, но небезопасно. Особенно это касается тех, у кого проблемы с давлением, сердцем и т.п. И — самая распространенная ошибка — не нужно направлять холодный воздух прямо на себя. Пусть дует в сторону.

Война с бактериями

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Это еще не всё. Кондиционер действительно может вредить здоровью в тех случаях, когда вместе с охлажденным воздухом разносит по салону всяческую вредоносную гадость. Источником одной из них являются пластиковые детали салона, некоторые из которых при нагревании начинают, извините, вонять, выделяя канцерогены. От этой неприятности спасает предварительное проветривание салона — хотя бы в течение 1–2 минут. Только потом не забудьте закрыть окна: сквозняк здоровью не способствует.

Источником многих бактерий является сам кондиционер. Скапливающийся конденсат является хорошей средой для множества спор грибов и всяческих бактерий — впрочем, обычно их выдает характерный запах плесени или гнили. Для борьбы с ними можно заехать на сервис: антибактериальную обработку кондиционера там проведут с большим удовольствием, но попросят за это тысяч, эдак десять… Можно, конечно же, и сэкономить: приобрести аэрозольный баллон с очистителем кондиционера и почистить систему самостоятельно.

Есть и более простой путь. Наш коллега, Константин Якубов, рекомендует вместо упомянутого аэрозоля приобрести дешевый антисептик — например, Хлоргексидин или Мирамистин. Затем берется ультразвуковой увлажнитель — с его помощью средство распыляется в салоне в районе снятого фильтра кондиционера в режиме рециркуляции. Еще проще взять бытовой распылитель, которым обычно обрабатывают комнатные растения, и проделать то же самое. Затраты минимальны, а эффект будет.

Личное мнение

За последние 20 лет я ни разу не выключал на машинах кондиционер. Для меня это — предмет первой необходимости на автомобиле. Кстати, инструкция предписывает не открывать окна без крайней необходимости. И салон будет гораздо чище, и сквозняков не будет.

Комментарий специалиста

Денис Загарин, Кандидат технических наук, Директор Центра испытаний НАМИ

Кондиционеры, на мой взгляд, это очень полезное изобретение. Особенно для стран с большими сезонными перепадами температуры. Именно здесь организм людей часто испытывает стрессовые нагрузки, особенно на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, при наступлении жаркого сезона и, конечно же, при аномальных скачках температуры. Есть у кондиционера и другие положительные эффекты. Например, он очищает стекла от запотевания при влажной погоде. Не забудем и об очистке поступающего воздуха по сравнению с просто открытым окном. Безусловно, как и любым другим изобретением, кондиционером необходимо пользоваться с умом. Его необходимо обслуживать и чистить для исключения появления различного рода микроорганизмов. Разницу температур между воздухом снаружи и внутри автомобиля лучше выставлять минимальной, чтобы не простудиться. Кстати, именно поэтому в странах Средней и Юго-Восточной Азии водители часто предпочитают передвигаться просто с открытым окном, так как это позволяет организм, адаптированный к условиям жары.