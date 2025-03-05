Ремень или цепь ГРМ скоро порвутся, если не учесть важные моменты

Эксперт Ревин объяснил, почему могут рваться даже качественные ремни и цепи ГРМ

Почему обрывы ремня или цепи ГРМ опасны

Практически все современные двигатели имеют верхнее расположение распределительных валов. Соответственно, расстояние между осями коленчатого и распределительных валов достаточно велико, и для передачи вращения шестеренчатый привод используется редко. Поэтому почти всегда коленчатый вал вращает распределительные валы либо цепью, либо резинотканевым армированным ремнем.

Почти на всех современных моторах обрыв ремня или цепи привода ГРМ имеет тяжелые последствия. Рассинхронизация валов приводит к ударам поршней по клапанам. Клапаны гнутся, часто страдают поршни, и даже изгибаются современные облегченные шатуны. На дизельных моторах встреча клапанов с поршнями гарантирована, а последствия почти всегда тяжелые.

На некоторых двигателях производства АВТОВАЗа встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня не происходит. Тем не менее неисправность достаточно серьезная, не позволяющая продолжить движение. Произвести ремонт в полевых условиях сможет лишь опытный механик – при наличии нового ремня и в теплое время года.

Причины обрыва ремней ГРМ

Старость

При оценке долговечности ремней нужно помнить о старении резины. Поэтому даже если пробег автомобиля совсем мал, зубчатый ремень привода ГРМ во избежание обрыва нужно менять согласно регламенту завода-изготовителя. То есть, обычно не реже чем раз в 6-8 лет.

Пробег

В той же инструкции по эксплуатации автомобиля вы можете увидеть и пробег, после которого ремень подлежит замене. Даже самые стойкие экземпляры не ходят больше 120 тысяч км.

Недостаточное или чрезмерное натяжение

При замене ремня работник сервиса с небольшим опытом может неправильно натянуть ремень, что приведет к снижению ресурса и раннему обрыву.

Плохое состояние шкивов

При очень большом пробеге автомобиля без капитального ремонта или при его неграмотном проведении, у мотора могут быть очень изношенные зубчатые шкивы. Их зубья уменьшаются по ширине и высоте, а потому плохо взаимодействуют с ремнем. В процессе эксплуатации возможен подрез зубьев ремня и выход его из строя. Меняйте шкивы при их большом износе.

Долго ли проработает в паре с таким шкивом новый ремень ГРМ?

Заклинивание роликов

Зубчатый ремень нуждается в одном-двух роликах для организации его правильной трассировки. При этом чаще всего один из роликов – натяжной, а другой – обводной, просто увеличивающий охват шкивов ремнем. Шкивы вращаются на подшипниках закрытого типа с пожизненным запасом смазки. С годами смазка высыхает, и заклинивший ролик приводит к обрыву ремня. Лучше всего менять ролики вместе с ремнем.

Выход из строя насоса охлаждающей жидкости

На многих двигателях с ременным приводом ГРМ насос охлаждающей жидкости приводится тем же ремнем. А потому разрушение подшипника насоса влечет за собой повреждение зубьев или обрыв ремня.

Замерзание насоса охлаждающей жидкости

Первые двигатели ВАЗ-2108 во второй половине восьмидесятых годов прошлого века часто страдали обрывами ремня потому, что при утечке дефицитного антифриза владельцы доливали в систему охлаждения воду. Температура замерзания повышалась, и крыльчатку насоса во время ночной стоянки сковывал лед. При попытке утреннего пуска двигателя ремень рвался. Сегодня такое тоже может произойти!

Попадание масла или антифриза на ремень

Ресурс ремня, выполненного из немаслостойкой резины, очень сильно снижается при попадании на него моторного масла. Такое возможно при течи масла через сальники коленчатого и распределительных валов. Может потечь муфта фазорегулятора. А еще залить ремень можно при неаккуратной замене масла.

Ремень, купающийся в масле, долго не протянет.

Антифриз менее опасен, но, вероятно, вы замечали, какой он скользкий на ощупь. Поэтому попадание охлаждающей жидкости на ремень также нежелательно.

Потеря или поломка кожухов и попадание посторонних предметов

На немолодых автомобилях владельцы порой не следят за исправностью и даже наличием кожухов, защищающих ремень ГРМ. А ведь эти кожухи предотвращают попадание посторонних предметов в привод. В ремень может попасть ветошь, забытая под капотом, или болтик при обслуживании машины. Но самое вероятное – это камешек с дороги: гарантированный внезапный разрыв ремня.

Обрыв приводного ремня

Приводной ремень, оборвавшийся или разлохматившийся от старости, может попасть под шкив коленвала и даже проникнуть в зону работы ремня ГРМ. Так один ремень может «утащить» за собой другой. Следите и за регламентом замены приводного ремня.

Заклинивание распредвала

При масляном голодании может заклинить распределительный вал. Ремень порвется, но это будет не самая большая проблема. Гораздо хуже повреждение постели распредвала. А это или очень сложный и дорогой ремонт, или замена головки блока.

Заклинивший распредвал может вывести из строя привод ГРМ.

Причины обрыва цепи привода ГРМ

Чрезмерный износ цепи

Изношенная и «вытянувшаяся» цепь начинает плохо взаимодействовать со звездочками. Она не попадает «в шаг» зубьев звездочки, а потому сильно вибрирует. Двигатель реагирует потерей мощности и сильным шумом из места расположения цепи. Зачастую загорается сигнализатор Check engine, показывающий рассинхронизацию валов двигателя. Цепь испытывает сильные рывки и в какой-то момент рвется.

Четкого регламента на замену цепи у большинства производителей нет, но всегда нужно следить за шумностью мотора и при удобном случае (например, при регулировке клапанов) осматривать цепь и ее натяжитель.

Поломка натяжителя

У всех цепных моторов обязательно имеется натяжитель цепи. Он может быть механическим с ручным натяжением или гидравлическим. Гидравлические подразделяются на имеющие зубчатый механизм типа «назад ни шагу» и без такого устройства. Опасно, когда натяжитель перестает натягивать цепь, – тогда она может перескочить на несколько зубьев или порваться от сильных рывков.

Поломка успокоителей

Цепи привода ГРМ на современных моторах имеют причудливую форму и не соединяют звездочки валов напрямую, как это было когда-то. Во избежание колебаний цепи идут по огромным башмакам успокоителей. Поломка даже одного башмака даст цепи полную свободу, которая приведет к обрыву.

Представьте, что будет, если хоть один успокоитель цепи «сойдет со своего места».

Изношены звездочки

На моторе с большим пробегом недостаточно просто заменить цепь. Изношенные звездочки быстро «разобьют» даже новую цепь, а сильные рывки при работе могут привести и к ее обрыву.

Звездочка изношена до такой степени, что зубья кажутся отогнутыми назад.

Заклинивание распредвала

Этот дефект может вывести цепь из строя так же, как рвет ремень на ременных моторах. Конечно же, пострадает и постель распредвала.

Выводы

Мало выбирать качественные ремни и цепи для привода ГРМ. Важно следить за тем, чтобы они работали в нормальных условиях, для чего необходимо периодически осматривать и слушать двигатель своего автомобиля. А куда смотреть и что слушать, вы только что узнали.

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