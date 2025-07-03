Geely высказалась об уходе из России
Компания Geely опровергла сообщение об уходе из РФ
Российским дилерам сообщили об уходе китайской марки Geely из страны.
Но эта информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе российского представительства бренда.
«Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», – отметили в компании.
Ранее ряд СМИ сообщил, что российским дилерам автомобилей Geely объявили о полном уходе марки с рынка РФ. Остаться якобы должны были только марки Belgee и Knewstar, а популярные модели Atlas и Monjaro планировали начать собирать в РФ под новыми брендами.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.
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Источник: пресс-служба Geely
Фото:Zuma\TASS
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03.07.2025
Фото:Zuma\TASS
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