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Geely высказалась об уходе из России

Компания Geely опровергла сообщение об уходе из РФ

Российским дилерам сообщили об уходе китайской марки Geely из страны.

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Но эта информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе российского представительства бренда.

«Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», – отметили в компании.

Ранее ряд СМИ сообщил, что российским дилерам автомобилей Geely объявили о полном уходе марки с рынка РФ. Остаться якобы должны были только марки Belgee и Knewstar, а популярные модели Atlas и Monjaro планировали начать собирать в РФ под новыми брендами.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

Источник: пресс-служба Geely

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Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 12480
03.07.2025 
Фото:Zuma\TASS
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