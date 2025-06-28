Названы самые популярные машины параллельного импорта

«Автостат»: Geely Monjaro стал самой популярной параллельной иномаркой

С 2022 года по май 2025 года в Россию было ввезено 477 тыс. новых легковых машин по параллельным каналам, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Среди них больше всего авто китайского производства (45,7%), второе место заняли японские машины (23,4%), третье – немецкие (15,8%), четвертое – корейские (6,5%).

Эксперт отмечает, что пик параллельного импорта наблюдался в 2023 году. Тогда в страну было завезено 225,3 тыс. машин. В 2024-м – 181,2 тыс., в 2022-м – 353,3 тыс., а за первые пять месяцев 2025 года – 34,9 тыс.

Самыми популярными иномарками, завезенными по параимпорту, стали Geely Monjaro (34,4 тыс. шт.); Lixiang L7 (16,1 тыс. шт.); Toyota Camry (15,5 тыс. шт.); Lixiang L9 (13,4 тыс. шт.); Toyota RAV4 (11,4 тыс. шт.).

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

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Источник: Telegram-канал агентства «Автостат» Сергея Целикова