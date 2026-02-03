Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

«Росатом» объяснил: электрокар становится экологичным только с чистой энергией

Во время движения электромобиль не выбрасывает СО 2 . Однако если он заряжается электричеством, полученным от обычной электростанции, то выбросы генерирует она.

Можно ли считать тогда электромобиль экологичным транспортом? Вряд ли. При зарядке от угольной или газовой электростанции углеродный след на один километр пути может быть даже выше, чем у бензинового автомобиля.

Истинно «зеленым» электрокар становится только тогда, когда электроэнергия, потребляемая электромобилем, произведена на низкоуглеродном источнике. То есть он потребляет энергию атомных, гидроэлектростанций или объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии).

В России подтвердить такое происхождение энергии помогают специальные сертификаты. С февраля 2024 года в стране работает национальная система, и концерн «Росэнергоатом» активно участвует в ее развитии. Его дочерняя сеть зарядных станций (РСЗС) уже обеспечила клиентов более 250 млн кВт·ч электроэнергии, подтвержденной сертификатами с Ленинградской АЭС. Это означает, что каждый зарядившийся там автомобиль проехал на энергии с практически нулевыми прямыми выбросами СО 2 .

Однако полный переход на прозрачную низкоуглеродную зарядку – задача будущего. Сейчас потребитель не может выбрать между «обычной» и «зеленой» энергией на заправке. Пока многие операторы не уверены, что такой продукт, как низкоуглеродная электроэнергия, будет востребован клиентами, ведь его стоимость немного дороже. Но в «Росэнергоатоме» надеются, что со временем продавать чистую энергию будет так же просто, как премиальный бензин. Например, промаркировав его, чтобы автомобилист сам мог выбрать, каким электричеством заправлять свой автомобиль.

Для популяризации темы «Росэнергоатом» разработал специальный знак «Чистая энергия Росатом». Этот знак, подкрепленный сертификатом, может размещаться на товарах.

