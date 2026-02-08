#
Самый популярный кроссовер в России получит более тяговитый мотор

Haval Jolion получит обновлённый двигатель GW4B15L экологического класса Евро-6

Лидер продаж среди иностранных автомобилей в России, кроссовер Haval Jolion, ожидает серьёзное техническое обновление. Согласно свежему одобрению типа транспортного средства, которое будет действовать до мая 2028 года, на машину тульской сборки начнут устанавливать модернизированный силовой агрегат.

Haval Jolion
Haval Jolion

Мощность 1,5-литрового турбодвигателя с индексом GW4B15L останется прежней – 150 лошадиных сил. Зато крутящий момент вырастет довольно заметно: с 230 до 270 Ньютон-метров. Инженерам также удалось повысить экологический класс двигателя до стандарта Евро-6, хотя раньше он соответствовал лишь Евро-5. При этом степень сжатия снизилась до 11.0:1, что, по сути, позволяет мотору по-прежнему спокойно работать на обычном 92-м бензине.

Прямо сейчас Jolion доступен в двух версиях: переднеприводной на 143 л.с. и полноприводной, которая как раз выдаёт 150 сил. Цены на кроссовер начинаются от двух миллионов рублей, а верхняя планка находится около 2,9 млн.

Интерьер Haval Jolion
Интерьер Haval Jolion
Пока неясно, повлияет ли установка нового, более современного двигателя на стоимость автомобиля. Впрочем, часто такие улучшения производители вводят без пересмотра ценников. А продаётся модель и правда отлично – только в январе 2026 года россияне купили больше 4,3 тысяч этих машин.

Источник:  iXBT
Лежнин Роман
Фото:Haval
08.02.2026 
Фото:Haval
