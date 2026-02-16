Полный привод, приемлемая цена — большой тест свежих китайских кроссоверов

Опубликован сравнительный тест полноприводных Omoda C7, Haval F7x и GAC GS4

Haval F7x – уникальный кроссовер. Купеобразное исполнение «семерки» разработали специально для российского рынка и выпускают только у нас – на заводе под Тулой.

Кто в конкурентах? Близнецы Geely Tugella и Knewstar 001 концептуально близки, но продаются в основном машины 2024 года выпуска. Зато появилась Omoda C7 – у нее тоже купейный профиль!

А еще подоспел GAC GS4 в полноприводном исполнении, разработанном в том числе для России. У него более традиционная линия крыши, но габариты сопоставимы, да и цена такая же – вся троица в топ-версиях предлагается за 3,73-3,85 млн рублей.

GAC GS4

Свежая модель – в Китае дебютировала пару лет назад. За основу взят GAC Trumpchi Emkoo образца 2022 года. Импортируют из КНР.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.5 (170 л. с.) – от 3 299 000 ₽

2.0 (231 л. с.) – от 3 699 000 ₽ Haval F7x

Премьера состоялась в 2025 году. Сделан на основе универсала F7, доступного в России с 2024 года. Выпускают под Тулой.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

2.0 (192 л. с.) – от 3 599 000 ₽ Omoda C7

Первый показ состоялся весной 2024 года. На родине предлагается и в гибридном варианте, но в России – только бензиновый мотор. Сделано в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.6 (150 л. с.) – от 3 069 900 ₽

Тест на бездорожье

Минувшим летом, проезжая мимо песчаного карьера на переднеприводном GS4, мы с фотографом переглянулись и благоразумно покатили дальше.

Но сегодня у нас машины со всеми ведущими, поэтому сворачиваем с асфальта, полкилометра по грунтовке, и вот перед нами песчаные холмы, судя по следам, облюбованные джиперами.

Первой штурмовать 30‑процентный подъем отправилась Omoda. В обычном комфортном режиме дело идет тяжеловато. Переключаюсь в режим Грязь – машина стала веселее грести всеми четырьмя. А уж когда активировал режим 4×4, Omoda поехала совсем уверенно. По кроссоверным меркам, конечно.

Под нагрузкой передачи переключаются жестко – приходится осторожничать. Будьте аккуратны – «защита» у Омоды пластиковая. Днище обработано на славу – пластизоля не пожалели. Выпускной тракт низко, хотя есть запас, чтобы сделать повыше.

Haval F7x – как под копирку. В режиме Normal заметна небольшая, но всё же задержка срабатывания межосевой муфты. Перевод в режим Песок добавил уверенности, но лучше всего режим Оff Road – тащит непоколебимо.

Бездорожьем Haval не напугаешь, однако уверенности в нем всё же поменьше, нежели у GS4 с автоматом. В стандарте моторный отсек Хавейла снизу прикрывает фетровый фартук – металлическая защита не помешала бы. Центральная часть днища практически лишена мастики – для наших условий лучше провести допобработку.

А что GS4?

Этому сам черт не брат: во всех режимах покорял горку с издевательской легкостью!

Потом без проблем взял и более крутой подъем, который соперникам не покорился. И муфта, и вспомогательная электроника настроены как надо.

При равных клиренсах (180–185 мм) именно GAC – самый проходимый из трех. Опять же – по кроссоверным стандартам.

Не подкачал GAC и на бездорожье – самый проходимый кроссовер в трио. Защита опционная, металлическая. Очень узкая – с боков от грязи прикрывает слабо. Антикор неидеален – есть пропуски.

Плюс у него есть важное достоинство – классический автомат, которому (в отличие от роботов соперников) легче даются длительные нагрузки.

Агрегаты Omoda C7 и Haval F7x и GAC GS4

Полноприводному GS4 отрядили двухлитровый турбомотор – его отдача 231 л. с. Самый мощный в трио. Да и по крутящему моменту превосходит: 380 Н·м. Первую сотню GAC, по нашим замерам, набирает за уверенные 8,1 секунды.

GAC GS4 блеснул в асфальтовых дисциплинах, собрав оценки выше среднего. В отличие от модификации с алюминиевым мотором 1.5, у двухлитровой версии блок цилиндров чугунный. Двигатель лишен декоративной клапанной крышки, что непривычно для недешевых китайцев.

У F7x нет ретивости GS4, но для напористого движения потенциала 192‑сильного турбомотора 2.0 достаточно. Разгон до сотни занимает 9,5 с. В последней итерации семиступенчатый робот Hycet перестал подхрюкивать и переключаться невпопад, да и плавности в работе прибавилось.

Несмотря на купеобразность, едет Haval F7x ничуть не более спортивно, чем обычный F7. Турбомотор 2.0 с 2024 года собирают в России – на тульском заводе компании. Агрегат слывет надежным, массовых отказов не зафиксировано.

Семиступенчатый робот Getrag у Омоды настроен ничуть не хуже, но… В распоряжении С7 единственный скромный мотор 1.6, который еще и дефорсировали: если у родственного Tiggo 8 он развивает 186 сил, то здесь – только 150 (да-да, по налогу). Мне удалось раскочегарить «семерку» до сотни за 11,1 секунды – результат не то чтобы скверный, но и гордиться нечем.

В Омоде С7 баланс между управляемостью и плавностью хода сдвинут в пользу последней. Как и у F7x, блок цилиндров Омоды сделан алюминиевым, а гильзы – чугунные. Впрыск тоже непосредственный.

Зато С7 экономичнее: в среднем 10,5–11 л/100 км, тогда как F7x на сто верст берет на пол-литра больше, а GS4 – на литр. Если активничать, разница в пользу Омоды будет увеличиваться.

