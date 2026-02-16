Полный привод, приемлемая цена — большой тест свежих китайских кроссоверов
Haval F7x – уникальный кроссовер. Купеобразное исполнение «семерки» разработали специально для российского рынка и выпускают только у нас – на заводе под Тулой.
Кто в конкурентах? Близнецы Geely Tugella и Knewstar 001 концептуально близки, но продаются в основном машины 2024 года выпуска. Зато появилась Omoda C7 – у нее тоже купейный профиль!
А еще подоспел GAC GS4 в полноприводном исполнении, разработанном в том числе для России. У него более традиционная линия крыши, но габариты сопоставимы, да и цена такая же – вся троица в топ-версиях предлагается за 3,73-3,85 млн рублей.
| GAC GS4
Свежая модель – в Китае дебютировала пару лет назад. За основу взят GAC Trumpchi Emkoo образца 2022 года. Импортируют из КНР.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
1.5 (170 л. с.) – от 3 299 000 ₽
2.0 (231 л. с.) – от 3 699 000 ₽
| Haval F7x
Премьера состоялась в 2025 году. Сделан на основе универсала F7, доступного в России с 2024 года. Выпускают под Тулой.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
2.0 (192 л. с.) – от 3 599 000 ₽
| Omoda C7
Первый показ состоялся весной 2024 года. На родине предлагается и в гибридном варианте, но в России – только бензиновый мотор. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.6 (150 л. с.) – от 3 069 900 ₽
Тест на бездорожье
Минувшим летом, проезжая мимо песчаного карьера на переднеприводном GS4, мы с фотографом переглянулись и благоразумно покатили дальше.
Но сегодня у нас машины со всеми ведущими, поэтому сворачиваем с асфальта, полкилометра по грунтовке, и вот перед нами песчаные холмы, судя по следам, облюбованные джиперами.
Первой штурмовать 30‑процентный подъем отправилась Omoda. В обычном комфортном режиме дело идет тяжеловато. Переключаюсь в режим Грязь – машина стала веселее грести всеми четырьмя. А уж когда активировал режим 4×4, Omoda поехала совсем уверенно. По кроссоверным меркам, конечно.
Haval F7x – как под копирку. В режиме Normal заметна небольшая, но всё же задержка срабатывания межосевой муфты. Перевод в режим Песок добавил уверенности, но лучше всего режим Оff Road – тащит непоколебимо.
А что GS4?
Этому сам черт не брат: во всех режимах покорял горку с издевательской легкостью!
Потом без проблем взял и более крутой подъем, который соперникам не покорился. И муфта, и вспомогательная электроника настроены как надо.
При равных клиренсах (180–185 мм) именно GAC – самый проходимый из трех. Опять же – по кроссоверным стандартам.
Плюс у него есть важное достоинство – классический автомат, которому (в отличие от роботов соперников) легче даются длительные нагрузки.
Агрегаты Omoda C7 и Haval F7x и GAC GS4
Полноприводному GS4 отрядили двухлитровый турбомотор – его отдача 231 л. с. Самый мощный в трио. Да и по крутящему моменту превосходит: 380 Н·м. Первую сотню GAC, по нашим замерам, набирает за уверенные 8,1 секунды.
У F7x нет ретивости GS4, но для напористого движения потенциала 192‑сильного турбомотора 2.0 достаточно. Разгон до сотни занимает 9,5 с. В последней итерации семиступенчатый робот Hycet перестал подхрюкивать и переключаться невпопад, да и плавности в работе прибавилось.
Семиступенчатый робот Getrag у Омоды настроен ничуть не хуже, но… В распоряжении С7 единственный скромный мотор 1.6, который еще и дефорсировали: если у родственного Tiggo 8 он развивает 186 сил, то здесь – только 150 (да-да, по налогу). Мне удалось раскочегарить «семерку» до сотни за 11,1 секунды – результат не то чтобы скверный, но и гордиться нечем.
Зато С7 экономичнее: в среднем 10,5–11 л/100 км, тогда как F7x на сто верст берет на пол-литра больше, а GS4 – на литр. Если активничать, разница в пользу Омоды будет увеличиваться.
